Более миллиона россиян решили голосовать за президента дистанционно

«Более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано за неделю», - объявила пресс-служба.

Прием заявлений на участие в ДЭГ запустили 29 января и остановят 11 марта в 23:59. Такая возможность доступна жителям 28 регионов России, в том числе Крыма, Камчатки и Мурманской области. Самыми активными субъектами Минцифры назвало Подмосковье, Чувашию, Алтай, Ростовскую и Свердловскую области.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Россияне смогут узнать адрес своего избирательного участка на портале госуслуг. Там же опубликуют информацию о кандидатах. Те, кто захочет проголосовать лично, но не сумеет сделать это по месту прописки, имеют право воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».