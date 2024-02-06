06 февраля 2024, 06:15

Более миллиона россиян решили голосовать за президента дистанционно

РИА «Новости»
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Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании начали принимать в конце января. За первую неделю более миллиона россиян решили избрать президента онлайн, сообщило Минцифры.

«Более миллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано за неделю», - объявила пресс-служба.

Прием заявлений на участие в ДЭГ запустили 29 января и остановят 11 марта в 23:59. Такая возможность доступна жителям 28 регионов России, в том числе Крыма, Камчатки и Мурманской области. Самыми активными субъектами Минцифры назвало Подмосковье, Чувашию, Алтай, Ростовскую и Свердловскую области.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта. Россияне смогут узнать адрес своего избирательного участка на портале госуслуг. Там же опубликуют информацию о кандидатах. Те, кто захочет проголосовать лично, но не сумеет сделать это по месту прописки, имеют право воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

Выборы Выборы президента — 2024
06 февраля 2024, 05:46
Стало известно, сколько россиян пользуются мессенджером Telegram
Unsplash
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Количество жителей России, которые каждый день используют Telegram, увеличилось на 20% и достигло почти половины населения государства. Об этом сообщили в отчете исследовательской компании Mediascope, данные опубликовало РБК.

Еще в декабре прошлого года среднесуточный охват мессенджера составлял 47%, а в конце 2022 года - 39%. В январе позапрошлого года он был в два раза ниже - 20%.

В итоге Telegram занял четвертое место в рейтинге самых популярных интернет-площадок. На первой строчке расположился WhatsApp, потом «Яндекс», далее Google и соцсеть «Вконтакте».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что подписку Telegram Premium оформило пять миллионов пользователей. По его словам, приток миллиона таких аккаунтов произошел всего за месяц.

Мессенджеры Соцсети Telegram Рейтинги Россия
06 февраля 2024, 00:25
Студентки колледжа в Екатеринбурге пожаловались на окна в дверях кабинок туалета
Unsplash
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Ученицы одного из колледжей в Екатеринбурге пожаловались на окошки в дверях кабинок женского туалета. Сделанные студентками снимки опубликовало издание «Екатеринбург онлайн».

На одном из фото можно увидеть прямоугольные окна, расположенные на уровне головы. На другом снимке - приставленные к стене вырезанные фрагменты дверей. Одна из девушек рассказала, что окна появились утром 5 февраля.

Студентка предположила, что таким образом администрация учебного заведения решила бороться с курением в стенах колледжа. Директор образовательного учреждения Андрей Козлов назвал произошедшее недоразумением и пообещал разобраться в ситуации.

«Таким образом колледж нарушает права студенток», - заявили пользователи Сети.

Жительница Москвы ранее нашла змею в туалете своей квартиры. Испуганная женщина обратилась в правоохранительные органы и департамент природопользования. Змею поймали, поместили в контейнер и передали зоологам.

Курение Женщины Екатеринбург
05 февраля 2024, 20:29
Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступит в силу с 1 марта
Unsplash
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Закон о запрете популяризации средств обхода блокировок вступит в силу в России с 1 марта. Об этом ТАСС напомнили в Роскомнадзоре.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам», - заявили в ведомстве.

С 1 марта в РФ вступит в силу норма, которая ограничит доступ к информации, популяризирующей VPN-сервисы.

В ноябре Минцифры сообщило, что блокировать будут не все VPN-сервисы. Под ограничения попадут те, которые сочтут угрожающими безопасности функционирования интернета.

Ранее «Известия» рассказали о новом законопроекте, призванном усовершенствовать механизм противодействия распространению в интернете запрещенного контента. Систему блокировки контента назвали «Антифишинг».

Интернет Законы Блокировки Запреты Россия
05 февраля 2024, 18:58
Арест жительницы Нижнего Новгорода за пропаганду ЛГБТ серьгами обжаловали
Pxhere
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Защита жительницы Нижнего Новгорода, приговоренной к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики запрещенного в России ЛГБТ*-движения, обжаловала решение суда. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат Артем Никитин.

«Мы сегодня подали жалобу - ходатайствуем о прекращении дела за отсутствием события административного правонарушения», - заявил защитник.

Адвокат добавил, что изображение на серьгах обвиняемой - классическая семицветная радуга, запрещенной символики в украшении не было.

Никитин сообщил, что его подзащитную уже отпустили после ареста. По ее словам, заключение не показалось ей «пятизвездочным отелем», но к ней относились приемлемо.

История радужных сережек началась с конфликта в кафе. К 24-летней девушке подошли агрессивно настроенные молодые люди и потребовали снять аксессуары с «экстремисткой символикой». После жительницу Нижнего Новгорода вызвали на допрос в полицию, а затем арестовали. Но символ ЛГБТ*, несмотря на схожесть с радугой, все же от нее отличается.

В Кремле не смогли прокомментировать арест россиянки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, ничего не знает о законах про запрет радуги.

* Запрещенное в России экстремистское движение

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