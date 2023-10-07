Более миллиона россиян признали банкротами

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За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России суды признали финансово несостоятельными более одного миллиона россиян. Об этом свидетельствует статистика «Федресурса» - Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Законы в России способствуют сохранению спроса на процедуру банкротства, отметил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

«В этом году приняты законы, защищающие права должников - собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре», - пояснил Юхнин.

С начала года процедуру банкротства прошло 249,9 тысячи должников, это на 28,8% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. В ближайшие годы прирост количества заявлений на банкротство составит около 30%.

Ранее рбитражный суд Краснодарского края признал члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза банкротом. Имущество должника должны распродать в течение полугода.