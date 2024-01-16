Более миллиона подписей в поддержку Путина собрали на площадках «Единой России»

«Сегодня по всей стране проходит единый день сбора подписей - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомов, в штабах МГЕР», - отметил Турчак.

По его словам, в сборе подписей помогают около 20 тысяч волонтеров. Добровольцы выезжают и в труднодоступные районы.

«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. Сегодня мы это увидели в штабе общественной поддержки в Рязани», - указал он.

Турчак обратил внимание, что на пункты сбора подписей приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Участие принимают россияне самых разных возрастов и профессий. Но всех объединяет желание видеть Россию сильной и независимой.

«И такой она может быть только с одним человеком во главе - с нашим президентом, Владимиром Владимировичем Путиным », - заключил секретарь генсовета партии.