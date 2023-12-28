Более двух тысяч москвичей воспользовались Чат-ботом «Самострой.net» за год

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«В 2023 году сервис получил 2,3 тысячи обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», - уточнил он.

Чат-бот запустили в 2021 году. С начала работы москвичи отправили через него почти шесть тысяч сообщений.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы. Он способствует освобождению города от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги в сфере строительства за год. По его словам, столице удалось сохранить высокие темпы работы и достигнуть значительных результатов.