28 декабря 2023, 18:37

Более двух тысяч москвичей воспользовались Чат-ботом «Самострой.net» за год

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Более 200 случаев размещения самостроев подтвердили благодаря обращению москвичей через чат-бот «Самострой.net». Об этом сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Иван Боборов.

«В 2023 году сервис получил 2,3 тысячи обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», - уточнил он.

Чат-бот запустили в 2021 году. С начала работы москвичи отправили через него почти шесть тысяч сообщений.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы. Он способствует освобождению города от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги в сфере строительства за год. По его словам, столице удалось сохранить высокие темпы работы и достигнуть значительных результатов.

Строительство Недвижимость Москва 2023
28 декабря 2023, 17:59
Московский зоопарк показал изучающую игрушки малышку-панду
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Маленькая панда из столичного зоосада начала изучать игрушки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Каждый день что-то новое», - отметила Акулова.

Директор зоопарка опубликовала видео, на котором медвежонок изучает яркую плетеную игрушку. По словам Акуловой, мама-панда выпускает детеныша из поля зрения совсем ненадолго.

«Мама отпускает из-под опеки на доли секунд», - написала она.

Недавно детеныш панды встал на лапы и начал ходить. В Сети выложили видео, на котором запечатлели ее первые неловкие шаги.

Тем временем на портале «Активный гражданин» запустили новую акцию «Выбираем имя для малышки-панды из Московского зоопарка». Проголосовавшие за имя москвичи смогут получить сувениры, среди них разыграют одежду с изображением этого животного.

Животные Зоопарки Москва 2023
28 декабря 2023, 17:37
Участниками «Московской музейной недели» стали почти 1,2 млн человек
РИА «Новости»
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В 2023 году акцию «Московская музейная неделя» посетили почти 1,2 миллиона человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Самые посещаемые площадки в этом году - „Царицыно“, Московский государственный объединенный музей-заповедник, Музей Москвы, Кусково и Государственный музей А. С. Пушкина», - сообщил он.

В рамках проекта музеи и выставочные центры работали бесплатно в один из дней третьей недели каждого месяца.

В этом году посетители могли ознакомиться с разнообразными выставочными проектами. Например, одним из ярких событий мая стало открытие выставки «Коломенское. Шедевры коллекции», где представили порядка 300 экспонатов, посвященных столетию музея, расположенного в историческом парке «Коломенское».

Чтобы посетить музей в рамках акции, необходимо предварительно изучить график работы учреждения на его официальном веб-сайте, а также заблаговременно зарегистрироваться через портал mos.ru.

Инициатива «Московская музейная неделя» появилась в столице в 2019 году и быстро завоевала популярность среди жителей и гостей города. Она пока не имеет аналогов в России.

Ранее Собянин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогодней елки три открытки, на которых были написаны мечты детей.

Музеи Сергей Собянин Москва 2023
28 декабря 2023, 14:45
Производство боеприпасов для стрелкового оружия и РСЗО в России нарастили в 50 раз
РИА «Новости»
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Выпуск боеприпасов для стрелкового вооружения и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России нарастили в 50 раз. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Боеприпасов для стрелкового вооружения и РСЗО мы увеличили производство в 50 раз», - сказал он.

Также увеличили выпуск легкой бронетехники и бронемашин в 5,5 раза, а танков - в семь раз. Чемезов назвал подобный рост производительности глобальным.

В России разработали новый дрон-камикадзе с защитой от систем радиоэлектронной борьбы. Речь идет о барражирующем боеприпасе «Суперкам». По словам Чемезова, благодаря высокой степени защиты от РЭБ новые беспилотники будет сложнее подавить.

Недавно Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха, передал Минобороны финальную партию истребителей пятого поколения Су-57. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, перед этим самолеты прошли успешные испытания.

Ростех Самолеты Россия Оружие
28 декабря 2023, 12:08
Москвичи более 58 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru
РИА «Новости»
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Услугой предварительной записи к нотариусу через сервис mos.ru воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз — в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Услугой предварительной записи к нотариусу через сервис mos.ru воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз - в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

«У жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе» , - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что благодаря возможности выбрать подходящие дату и время, жители города смогли избежать ожидания в очередях, а также должным образом подготовиться к визиту. На данный момент сервис предоставляет запись на 43 вида нотариальных услуг. Количество нотариусов, присоединившихся к системе записи с начала функционирования сервиса, существенно выросло - с 20 до почти 250.

Самым высоким спросом пользовалось оформление доверенностей, а также решение вопросов наследования. Популярными оказались услуги по заверению копий и подписей, а также подготовка документации для сделок с недвижимостью.

Чтобы записаться к нотариусу, горожанам необходимо посетить каталог услуг на mos.ru , перейти в раздел «Услуги для жителей», далее - во вкладку «Документы», а там выбрать «Запись на прием к нотариусу».

Накануне перевозчикам Подмосковья напомнили о цифровом сервисе для оформления документов. Он поможет переоформить свидетельства и карты маршрута онлайн.

Госуслуги Технологии Москва 2023

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