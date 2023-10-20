Более двух тысяч креативных москвичей прошли обучение по городским программам
С 2021 года более двух тысяч представителей креативных индустрий в Москве прошли обучение при поддержке города. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Эксперты помогали как начинающим, так и действующим представителям разных креативных профессий записать первые композиции, повысить уровень финансовой и юридической грамотности и освоить новые профессии.
«Профильные программы помогают москвичам превратить свои увлечения в призвание», - подчеркнула заммэра.
Одной из популярных программ стала «ПРО. Креатус», ориентированная на топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей в креативной сфере.
«Фабрика легпрома» подготовила будущих экспертов в области швейного производства, таких как закройщики, конструкторы, технологи и швеи.
Программа «Фабрика музыки» дала участникам возможность определить свое направление развития в музыкальной индустрии.
Ранее предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный онлайн-курс по развитию лидерских качеств.