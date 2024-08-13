13 августа 2024, 21:55

Более двух тысяч человек вывезли за сутки из курского приграничья

РИА «Новости»
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Более двух тысяч человек вывезли за сутки из приграничья Курской области. Сейчас в регионе работают свыше 70 пунктов временного размещения, сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам пресс-секретаря врио главы Курской области Ирины Толмачевой, за сутки из приграничных районов перевезли более двух тысяч человек. Для размещения людей открыли 77 пунктов временного размещения.

«В ПВР находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи - дети», - сказала она.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказал, что вся Россия встала на защиту Курской области. В регион приходит гуманитарная помощь со всей страны.

По данным подмосковного МЧС, более 400 пунктов временного размещения п одготовили для 30 тысяч эвакуированных районов Курской области в российских регионах. В Московскую область накануне прибыли около 200 эвакуированных.

Дети Россия Курская область
13 августа 2024, 12:12
Курильские блогеры сняли на видео образование второго кратера на вулкане Эбеко
Пресс-служба МЧС
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Путешественники запечатлели момент образования нового кратера на вулкане Эбеко на Северных Курилах. Об этом блогеры сообщили в Telegram-канале «KURIL BAND».

«Мы стали первыми свидетелями исторического события - на вулкане Эбеко образовался новый прорыв. То есть фактически у нашего любимого вулкана теперь два действующих кратера», - отметили авторы сообщения.

В конце июля вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. МЧС присвоило вулкану «красный» код авиационной опасности. Вулкан Эбеко выбрасывал трехкилометровый столб пепла 8 августа.

В конце июля ГУ МЧС по Камчатскому краю предупреждало, что в ближайший месяц ожидается мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Специалисты прогнозировали сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

Вулканы Курильские острова
13 августа 2024, 12:08
Telegram оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию
РИА «Новости»
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Административный штраф в размере четырех миллионов рублей выписали в 422-м судебном участке Таганского района Москвы администрации мессенджера Telegram за неудаление запрещенной в России информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что протокол составили на основании запроса Роскомнадзора, который выступил с требованием удалить информацию, запрещенную к распространению.

«Telegram Messenger Inc. признали виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», - отметили в пресс-службе.

В начале августа Роскомнадзор заявил, что за первое полугодие общая сумма административных штрафов к владельцам TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила 7,7 миллиона рублей. В ведомстве пояснили, что площадки отказались выполнять обязанности по мониторингу контента, а также размещать сведения, предусмотренные законом.

Штрафы Суд Роскомнадзор Telegram
13 августа 2024, 12:02
Облившую стол соперницы ртутью спортсменку исключили из Федерации шахмат Дагестана
РИА «Новости»
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Спортсменку Амину Абакарову, облившую стол своей соперницы ртутью перед партией, исключили из Федерации шахмат Дагестана. Об этом в комментарии ТАСС сообщил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.

«Мы все понимаем, что такое поведение недопустимо в спорте, поэтому она исключена из Федерации шахмат республики», - подчеркнул собеседник агентства.

По словам министра, в ближайшее время Абакарову пожизненно дисквалифицируют.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что вещество, использованное шахматисткой, является ртутью, в помещении после ЧП провели демеркуризацию.

Кроме того, в отношении Абакаровой могут возбудить уголовное дело за умышленное причинение вреда средней тяжести своей сопернице. При этом извиняться перед пострадавшей девушкой она не стала.

Дагестан
13 августа 2024, 08:16
В России могут разработать рамочный закон о детском отдыхе
Unsplash
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На сегодняшний день только у 28% школьников от общего количества обучающихся есть возможность отдохнуть в детских лагерях, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Основные проблемы, связанные с этим, он перечислил в своем Telegram-канале.

Невозможность поехать в лагерь обусловлена в первую очередь высокой стоимостью путевок. Не все могут позволить себе такую покупку. Также Володин отметил материальная база, в большинстве случаев требующую ремонта и реконструкции; В числе других проблем - вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров, а также подготовка воспитателей и вожатых.

Эти и другие вопросы обсудили накануне на расширенном Совете Госдумы с участием представителей кабмина, уточнил Володин. По итогам этого заседания участники приняли обращение к председателю правительства. В дальнейшем тему отдыха детей в лагерях будут обсуждать осенью в рамках правительственного часа на заседании ГД.

«Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере», - заключил Володин.

Дети Госдума РФ

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