Более 90 миллионов рублей заработала Ивлеева на газировке и чипсах

По данным издания, за 2023 год прибыль компании Ивлеевой «Коленки пчелы» возросла больше чем в два с половиной раза. В 2022 году выручка составила 37 миллионов, в этом - 93 миллиона.

При этом, Shot уточнил, что компания блогерши задолжала 2,8 миллиона рублей налогов.

Ранее компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» обратилась в суд с иском к смоленскому производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей. Предположительно, поводом для разбирательств послужила остановка выпуска продукции после скандала с «голой» вечеринкой.