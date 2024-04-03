03 апреля 2024, 17:04

Более 90 миллионов рублей заработала Ивлеева на газировке и чипсах

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Доход компании блогера Анастасии Ивлеевой, специализирующейся на продаже чипсов и газировки, за минувший год составил 2,8 миллиарда рублей. Чистая выручка превысила 90 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, за 2023 год прибыль компании Ивлеевой «Коленки пчелы» возросла больше чем в два с половиной раза. В 2022 году выручка составила 37 миллионов, в этом - 93 миллиона.

При этом, Shot уточнил, что компания блогерши задолжала 2,8 миллиона рублей налогов.

Ранее компания Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» обратилась в суд с иском к смоленскому производителю энергетиков под ее брендом Easy Peasy. С ответчика потребовали 4,6 миллиона рублей. Предположительно, поводом для разбирательств послужила остановка выпуска продукции после скандала с «голой» вечеринкой.

Налоги Блогеры Бизнес Анастасия Ивлеева Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 17:20
Силовики устроили обыски в российской IT-компании
РИА «Новости»
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У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант», оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

У разработчика российской системы бронирования Leonardo начались обыски. Как сообщил «Коммерсант» , оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

«Действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», - рассказал изданию источник.

Правоохранители изучают технику, чтобы установить «возможные уязвимости», а также просматривают документацию.

Ранее силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити.

Компания Beribit отметила, что во время проверки не нашли нарушений или оснований для санкций против нее. В организации уточнили, что обыски - это частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.

ФСБ Санкции Росгвардия
03 апреля 2024, 16:41
Премия «Жара Music» пройдет в Москве 13 мая
РИА «Новости»
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Церемония вручения музыкальной премии Жара Music Awards состоится 13 мая в ЦСКА Арена в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале.

На сцене выступят звезды, такие как Анна Асти, Егор Крид, JONY, Люся Чеботина, Дима Билан, Клава Кока, Мот, Ани Лорак, Полина Гагарина, Николай Басков, Валерия, Ольга Бузова и другие. Зрители увидят более 20 уникальных музыкальных номеров.

«Музыка объединяет и сближает, помогает пережить трудные моменты, сплотиться и не чувствовать себя одиноким, что так важно для каждого из нас», - отметили организаторы.

Билеты на мероприятие уже в продаже. Ранее купленные билеты будут действительны, а вернуть их можно по месту приобретения.

Организаторы перенесли музыкальную премию «Жара» из-за теракта в «Крокусе». Она должна была состояться 4 апреля. Премию вручат за музыкальные достижения по итогам 2023 года. Победителей выберут зрители путем онлайн-голосования.

ЦСКА Музыка Москва
03 апреля 2024, 15:28
Мощный ветер в Москве повалил деревья и снес общественные туалеты
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Штормовой ветер обрушился на столицу 3 апреля. Городские службы уже приступили к ликвидации последствий: специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. В настоящее время фиксируются очень сильные порывы», - предупредили москвичей и гостей столицы.

Жителей попросили не выходить на улицу в непогоду. Горожанам также напомнили, что нельзя прятаться от сильного ветра под деревьями и парковать возле них машины.

Порывы ветра в столице достигают 21 метра в секунду. Все службы перевели в режим повышенной готовности. Под натиском стихии не выдерживают не только деревья, но и общественные туалеты. Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что одна из кабинок биотуалета оказалась посреди дороги.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москву к концу недели придет похолодание. В пятницу ожидаются заморозки и до -5 градусов.

Погода Погода в Москве Москва
03 апреля 2024, 14:39
Вышел трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
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Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет на большом экране 29 августа. Трейлер картины появился на официальном YouTube-канале кинопрокатной компании «Вольга».

«На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей», - сообщила пресс-служба в описании к видео.

В создании ленты приняли участие студия «Мельница», Кинокомпания СТВ и телеканал «Россия». Режиссером проекта стал Константин Бронзит.

За 18 лет на телеканалах показали 564 серии анимационной франшизы. Мультфильм о приключениях Лунтика и его друзей: кузнечика Кузи, божьей коровки Милы, гусениц Вупсеня и Пупсеня и других, - стал победителем в номинации «Главный анимационный сериал» в 2022 и 2023 годах.

Ранее стало известно, что летом покажут мультфильм о детстве Винни-Пуха , Попугая Кеши, Кота Матроскина и других персонажей киностудии «Союзмультфильм».

Трейлеры Россия

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