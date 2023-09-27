Более 9,6 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» в выходные
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ принял участие в акции «Московские истории» в честь Всемирного дня туризма, в рамках которой его посетили 9657 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы столичного департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Площадь экспозиции павильона «Макет Москвы» составила 429 квадратных метров. Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника. Посещение и все услуги предоставляются бесплатно.
В День города павильон «Макет Москвы» посетили более 13 тысяч человек.
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23 и 24 сентября в павильоне прошли экскурсии и светотехнические шоу с интервалом в полчаса.
На обзорной экскурсии посетители могут узнать от опытного гида о создании макета Москвы, историю города и его знаковые объекты. Также они смогут увидеть тематические видеоэкскурсии, такие как «Архитектурные стили», «Москва в кино», «Храмы Москвы» и «Москва театральная», и познакомиться с особенностями этих областей от выдающихся деятелей в каждой из них.