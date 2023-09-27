Более 9,6 тысячи человек посетили павильон «Макет Москвы» в выходные

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Площадь экспозиции павильона «Макет Москвы» составила 429 квадратных метров. Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, за исключением понедельника. Посещение и все услуги предоставляются бесплатно.

В День города павильон «Макет Москвы» посетили более 13 тысяч человек.

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23 и 24 сентября в павильоне прошли экскурсии и светотехнические шоу с интервалом в полчаса.

На обзорной экскурсии посетители могут узнать от опытного гида о создании макета Москвы, историю города и его знаковые объекты. Также они смогут увидеть тематические видеоэкскурсии, такие как «Архитектурные стили», «Москва в кино», «Храмы Москвы» и «Москва театральная», и познакомиться с особенностями этих областей от выдающихся деятелей в каждой из них.