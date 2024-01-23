Более 86,5 тысячи семей создали в Москве за год

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Впервые в брак вступили 52% молодоженов. Чаще всего москвичи заключают брак в возрасте 25 лет. Выездные церемонии в торжественной обстановке провели для 23% пар.

«Чаще всего для торжественных церемоний среди выездных площадок выбирали башню „ОКО“ и особняк Спиридонова», - уточнил Собянин.

Онлайн-сервисами для подачи заявления о заключении брака через портал госуслуг и на mos.ru воспользовались 64% молодоженов. Больше всего заявлений пришло в загсы 30 ноября.

Кроме того, в дворцах бракосочетания в Москве можно также отпраздновать и юбилей свадьбы. В 2023 году провели около 300 таких церемоний.

В новогодние каникулы в Москве заключили брак более 150 пар.