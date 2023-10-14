Более 800 жителей переедут в новостройку близ парка «Кузьминки» по программе реновации

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Жилой дом построили по адресу Волгоградский проспект, 138. Это уже 14-я новостройка на территории района. По словам Левкина, Кузьминки - лидер Москвы по количеству возведенных новых домов по программе реновации.

Здание расположено на участке с удобной для жизни социальной-бытовой инфраструктурой. Неподалеку от него есть школы и детские сады, объекты здравоохранения и спорта, магазины. В шаговой доступности находится парк «Кузьминки» и одноименная станция метро.

«С момента начала реализации программы реновации ключи от новых квартир в районе Кузьминки получили более 4,6 тысячи человек. Из них свыше 560 стали правообладателями современного жилья с начала этого года, еще около 50 жителей оформляют необходимые документы», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что дом на 544 квартиры построят в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы.