19 марта 2024, 00:54

Более 80 тысяч человек пришли на митинг-концерт на Красной площади

РИА «Новости»
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В митинге-концерте на Красной площади в Москве поучаствовало более 80 тысяч москвичей и гостей столицы, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Мероприятие посвятили 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт „10 лет в родной гавани“.<…> В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы», - написала Волк.

Безопасность на Красной площади обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии. Более 1,5 тысячи росгвардейцев задействовали для охраны периметра, оцепления и патрулирования территории, прилегающей к площади.

МВД РФ Крым Росгвардия Россия Севастополь Красная площадь Москва
18 марта 2024, 23:52
«Богом поцелованный». Мохов назвал покойного Ширвиндта выдающимся артистом
РИА «Новости»
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Советский и российский актер театра и кино, режиссер Александр Ширвиндт был выдающимся артистом. Таким мнением в комментарии «360» поделился актер Александр Мохов.

«Для меня он выдающийся артист, я же говорю, неповторимый. Мне кажется, для артиста это самое важное, не повторять кого-то, не напоминать, а быть самому по себе вот такой глыбой. <…> Ну вот, я бы сказал так: богом поцелованный артист. Богом поцелованный по полной программе, не просто в щечку», - поделился Мохов.

Церемония прощания с Ширвиндтом состоялась в московском Театре сатиры 18 марта. Деятеля культуры проводили в последний путь аплодисментами. Траурное мероприятие посетили коллеги режиссера.

Народный артист России Валерий Баринов назвал смерть Ширвиндта невосполнимой утратой для всех его коллег. Им все восхищались, отметил актер.

Актриса Ирина Лачина назвала покойного удивительным человеком. Для нее стало честью быть его ученицей и продолжать наследие культурного деятеля.

Кино Режиссер Театры Актеры
18 марта 2024, 20:47
«Гордимся Россией». Путин исполнил гимн с участниками концерта на Красной площади
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин спел государственный гимн вместе с участниками концерта, посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он прозвучал в исполнении певца Григория Лепса.

Гимн также исполнили Полина Гагарина, Александр Маршал, Денис Майданов, другие популярные артисты и присутствовавшие на площади зрители.

На сцене вместе с российским лидером находились кандидаты в президенты Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, а также волонтеры.

«Мы гордимся Россией», - сказал президент перед тем, как покинуть сцену.

Во время концерта на Красной площади Путин указал, что у кандидатов на пост лидера России были разные подходы, но Родина у всех одна.

Волонтеры Концерты Крым Россия Владимир Путин Красная площадь
18 марта 2024, 19:39
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения с Крымом
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин посетил концерт на Красной площади и поздравил россиян с 10-летием воссоединения с Крымом и Севастополем. Регион он в назвал стратегически важной территорией, а его жителей — гордостью страны.

«Крым - это прежде всего люди. <…> Они - наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество, никогда не разделяли себя с Россией, и именно это позволило Крыму вернуться в родную семью», - обратил внимание Путин.

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выступил во время круглого стола по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Он отметил, что регион подтвердил свой исторический выбор , поддержав Владимира Путина на голосовании.

Президент спас республику от войны и геноцида, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. Воссоединение с Россией открыло путь к восстановлению исторической справедливости.

Крым Россия Севастополь Владимир Путин
18 марта 2024, 17:50
Топ-менеджер ЧЭМК умер прямо на работе
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Заместитель генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Федор Каримов умер прямо на работе 18 марта. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник на предприятии.

«Каримов находился на работе. Внезапно ему стало плохо, и он упал», - сказал собеседник издания.

По словам источника, Каримов скончался до приезда врачей. Предварительной причиной смерти топ-менеджера ЧЭМК назвали сердечный приступ.

Сайт 74.ru сообщил, что информацию о смерти заместителя гендиректора подтвердили в пресс-службе комбината.

Каримову было 76 лет, он возглавлял службу безопасности предприятия. Заместитель гендиректора ЧЭМК долго работал в МВД, занимал должность начальника следственного управления по борьбе с организованной преступностью Челябинской области. Он вышел в отставку в звании полковника юстиции.

В начале марта источник РБК сообщил, что ЧЭМК, принадлежащий миллиардеру Юрию Антипову, могут передать Ростеху. Владелец комбината и его жена подали апелляцию на решение суда о передаче промышленной группы государству.

Челябинск Промышленность

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