Более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы

Он уточнил, что для участников программы построили 27 домов, от 25 из которых уже начали получать ключи первые жильцы.

«Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же - проектируется», - отметил мэр.

Помимо этого, на юге мегаполиса совершенствуют и социальную инфраструктуру, делая ее удобной и доступной для каждого. Так, в Бирюлеве Восточном возвели детскую поликлинику с травмпунктом и строят учебный корпус на 825 мест.

Вдобавок в Чертанове Северном почти готов учебный корпус для 300 учеников. А в Нагорном районе планируют возвести корпус для школы на Болотниковской улице.

С начала года почти 20 ветхих домов расселили в Москве по реновации.