13 февраля 2024, 10:33

Более 80 тысяч человек переедут в дома по реновации на юге Москвы

Соцсети
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Более 82 тысяч жителей Москвы получат новое жилье по программе реновации на юге города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что для участников программы построили 27 домов, от 25 из которых уже начали получать ключи первые жильцы.

«Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же - проектируется», - отметил мэр.

Помимо этого, на юге мегаполиса совершенствуют и социальную инфраструктуру, делая ее удобной и доступной для каждого. Так, в Бирюлеве Восточном возвели детскую поликлинику с травмпунктом и строят учебный корпус на 825 мест.

Вдобавок в Чертанове Северном почти готов учебный корпус для 300 учеников. А в Нагорном районе планируют возвести корпус для школы на Болотниковской улице.

С начала года почти 20 ветхих домов расселили в Москве по реновации.

Сергей Собянин Реновация в Москве Москва
13 февраля 2024, 09:18
Портал «Наш город» принял обращения от москвичей о животных в беде свыше 400 раз
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Тему «Животное в опасности» добавили на портале «Наш город» около года назад. Там москвичи пишут о зверях, которым грозит опасность. За время работы сервиса жители города обратились за услугой уже более 400 раз. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Если вы заметили, что животное нуждается в помощи, нужно подать заявку: указать геолокацию места происшествия, описать проблему, добавить фото и заполнить форму. Далее специалисты «Нашего города» направят информацию в нужный орган для проверки и принятия мер.

Модераторы сайта и до этого получали сообщения от горожан о несчастных случаях с животными. Однако москвичи попросили добавить на портал тему «Животное в опасности». Теперь она доступна в специальном разделе.

Каждое заявление требует быстрого реагирования и особого подхода. Как только городские службы получают сигнал, они приходят на помощь в любое место Москвы и время. На вызовы чаще всего выезжают спасатели и пожарные.

Самыми частыми жертвами становятся собаки и кошки, которые застревают на деревьях, попадают в автотранспорт или труднодоступные места. Но иногда спасения ждут и экзотические виды животных.

Ранее Московский зоопарк отпраздновал 160-летие.

Животные Москва
13 февраля 2024, 08:44
Ледяные дожди покинули Московский регион
РИА «Новости»
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Ледяные дожди покинули Московский регион, однако теперь непогода надвигается на соседние области. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, ледяные дожди и гололедные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника», - написал синоптик По данным метеостанций региона, местами в мегаполисе идет небольшой снег. Тем не менее фронт переохлажденных осадков ушел на юго-запад, добавил Леус.

Во вторник, 13 февраля, в мегаполисе и его близлежащих территорий неблагоприятная погодная ситуация не повторится. Но жителям Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей предстоит встретиться со вчерашним погодным сценарием, предупредил синоптик.

Сегодня столбики термометров в мегаполисе покажут от -4 до -6 градусов, а в Московской области - от -3 до -8 градусов. Однако оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00.

Погода Погода в Москве Москва
13 февраля 2024, 01:44
Мизулина обратится в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
РИА «Новости»
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за жалоб на блогершу, которая торгует запрещенным контентом в соцсетях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Девушка торгует в соцсетях материалами с детской порнографией - кадрами своего малолетнего ребенка. Готовим обращение в Следственный комитет России», - заявила Мизулина.

Она также напомнила, что блогер получила известность как «беременная в 13». Сейчас ее дочери исполнилось три года. Пользователи жалуются, что девушка распространяет запрещенный контент в Сети.

Мизулина отметила, что она и раньше обращалась в правоохранительные органы из-за деятельности девушки. Прошлым летом прокуратура Красноярского края сообщила, что взяла ситуацию с ней под особый контроль.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге осудили на 17 лет мужчину, которого обвиняли в изготовлении детской порнографии. На суде он признал, что использовал ребенка для съемок порно. Кроме заключения, суд приговорил его к принудительному лечению у врача-сексолога.

Дети Соцсети Блогеры Следственный комитет России Екатерина Мизулина
13 февраля 2024, 01:01
Россиян предупредили о дефиците бананов
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Российские потребители могут столкнуться с дефицитом бананов уже через месяц. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Олег Князьков.

Проблемы с поставками бананов могут возникнуть из-за запрета импорта этих фруктов у пяти эквадорских производителей, который действует с 6 февраля. Но почувствуют это российские потребители примерно через месяц - до этого магазины будут продавать ранее отправленные партии.

Князьков также рассказал, что Россия уже наладила частичный импорт бананов из Индии. Также переговоры о возобновлении поставок ведутся с Эквадором.

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что бананы можно выращивать и в России. По его словам, успешные опыты по акклиматизации тропических растений проводились в Краснодарском крае.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла в купленных в магазине бананах муху-горбатку, которая является переносчиком холеры. Женщина написала жалобу в Роспотребнадзор.

В начале февраля Россельхознадзор запретил ввозить бананы в Россию с пяти предприятий Эквадора. В продукции этих производителей обнаружили муху-горбатку, которая является опасным карантинным насекомым.

Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Эквадора Сонсолес Гарсиа заявила, что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Продукты Эквадор

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