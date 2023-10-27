27 октября 2023, 20:00

Более 80 самостроев демонтировали на территории складов на севере Москвы

Freepik
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Участок площадью около 50 тысяч квадратных метров освободили от более чем 80 самостроев на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Комплекс самостроев обнаружили работники ведомства по адресу: улица Калибровская, владение 31. Объекты использовали незаконно для коммерческих целей и склада личных вещей.

«На территории, предназначенной для эксплуатации существующих зданий и сооружений, незаконно возвели еще 83 строения общей площадью 682,2 квадратных метра», - подчеркнул начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Среди них были бытовки, контейнеры и другие постройки, которые не значатся на плане земельного участка.

Ранее стало известно, что около 65% выявленных с начала года самостроев демонтировали на западе Москвы.

Благоустройство Строительство Москва 2023
28 октября 2023, 00:19
Петербургский таксист спас тонувшего китайского туриста из Невы
Freepik
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Водитель такси спас жизнь упавшему в Неву китайскому туристу. Об этом рассказало городское издание «Фонтанка».

Все произошло в пятницу, 27 октября, на набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель такси приехал на вызов, когда к нему подбежала девушка азиатской внешности и жестами попросила подойти к реке. В водах Невы таксист увидел тонущего молодого человека. При помощи троса он помог мужчине выбраться на берег.

Пара оказалась туристами из Китая. Молодой человек объяснил полицейским, что в воду попал случайно - поскользнулся. Иностранцы хотели отблагодарить своего спасителя, но он лишь попросил подсказать ему хороший китайский ресторан.

В июне петербургским медикам удалось спасти девушку после падения в Неву. Пострадавшей оказалась туристка из Томской области. В ночь на 15 июня она упала в реку с Арсенальной набережной. В момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург Туризм Китай
27 октября 2023, 19:52
Свыше 17 тысяч квадратных метров недвижимости выкупил у Москвы малый и средний бизнес
Сайт мэра и правительства Москвы
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Малый и средний бизнес Москвы выкупил у города с июля по сентябрь 2023 года по преимущественному праву свыше 17 тысяч квадратных метров арендованной недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в третьем квартале этого года предприниматели в области малого и среднего бизнеса приобрели у города без торгов приблизительно 100 объектов недвижимости. Их суммарная площадь - свыше 17 тысяч квадратных метров.

Так, больше всего помещений, а именно 20 из них, расположены в центре столицы, общая площадь которых составила 4,1 тысячи квадратных метров.

«На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тысячи квадратных метров. По 11 объектов расположено на востоке и юге столицы, их площадь составляет почти 1,2 тысячи и более 1,8 тысячи квадратных метров соответственно», - рассказал Гаман.

Он также отметил, что еще 10 помещений выкупили в ЗАО, ЮЗАО и СВАО. Еще семь объектов - в ЮВАО, пять - в ЗелАО и три - в СЗАО.

Ранее стало известно, что подмосковные предприниматели арендовали более 100 объектов недвижимости по льготной программе с июня.

Бизнес Москва 2023
27 октября 2023, 18:14
Статистический портал «Витрина данных» заработал в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Росстат совместно с правительством столицы представил портал «Витрина данных», содержащий информацию об основных социально-экономических показателях развития Москвы и Московской агломерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

На портале «Витрина данных» разместили большой массив статистической информации, включающий более 230 показателей для Москвы и более 190 показателей для Московской агломерации.

«Работать с сервисом легко и комфортно - он обладает интуитивно понятным интерфейсом, все данные могут быть представлены как в виде таблиц, так и в виде наглядных графиков», - сказал заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

Каталог разделили на 13 проектов по разным направлениям. Доступ к данным открыли для всех желающих по адресу: mosag.rosstat.gov.ru.

Ранее раздел управления филиалами обновили на московском портале поставщиков.

Статистика Технологии Москва 2023
27 октября 2023, 15:06
Обвиняемая в отмывании денег и неуплате налогов Лерчек устроила розыгрыш в «Крокус Экспо»
РИА «Новости»
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Находящаяся под следствием за неуплату налогов и отмывание денег блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) появилась 27 октября на выставке interCHARM в «Крокус Экспо». Там она устроила автограф-сессию на стенде своего бренда косметики, а также объявила о розыгрыше.

Супруги не находятся под домашним арестом, ранее суд избрал обоим меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее прокуратура Москвы пересмотреть меру пресечения для Чекалиной. По данным ведомства, девушка вопреки всему пользуется средствами связи, общается со свидетелями по делу и выходит в интернет.

Тем не менее Мосгорсуд 14 августа признал законным отказ отправить ее под домашний арест.

Уголовное дело против супругов блогеров-миллионников Чекалиных за уклонение от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей возбудили 7 марта этого года.

Вскоре, 16 марта, СК сообщил, что против пары возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, Лерчек и ее муж в апреле 2021 года, отмыли денежные средства, добытые преступным путем, на сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США.

«Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности», - указали в пресс-службе Следкома.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией «Вас ждут бьюти-холодильники, наборы помад, лимитированные и новенькие сексуальные iPhone15, а также Macbook», - посулила Чекалина.

Тут же она намекнула, что для того, чтобы увеличить шансы на выигрыш, покупки ее косметики должны быть как можно более крупные по стоимости.

«Чтобы увеличить шанс, нужно сделать покупку как можно дороже», - со смехом добавила Лерчек.

Появился на выставке и ее супруг Артем Чекалин, который также является фигурантом уголовных дел.

Видео со встречи в «Крокус Экспо» появилось в Instagram* бренда косметики Чекалиной.

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