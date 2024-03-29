Читайте нас в:

На вопрос об оценке работы президента 84% участников исследования сообщили, что оценивают ее «скорее хорошо». Еще 6% заявили, что оценивают «скорее плохо».

Спросили респондентов и о доверии к главе государства. В ответ 84% сообщили, что скорее доверяют президенту, 8% - скорее не доверяют.

Работу российского кабмина оценили хорошо 58% опрошенных, 19% посчитали, что правительство работает скорее плохо.

Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили в период с 22 по 25 марта. Участниками стали 1,5 тысячи человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 регионах России.

В качестве метода опроса специалисты использовали интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.