Более 80 миллионов звонков приняли операторы справочной службы правительства Москвы

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Чаще всего москвичи обращаются, чтобы узнать график работы и адрес многофункционального центра «Мои документы». Кроме того, горожане нередко уточняют статус оформления патента или консультируются о государственных услугах в электронном виде.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что благодаря появлению новых тематик спрос на помощь с каждым годом увеличивается. Специалисты отвечают на вопросы уроженцев столицы более чем на 10 тысяч тем.

За время работы службы количество принимаемых звонков увеличилось в семь раз. В 2015 году на линию поступило более миллиона звонков, в 2022 году - восемь миллионов, а за девять минувших месяцев - около шести миллионов.

«Для удобства горожан мы продолжаем развивать возможности горячей линии единой справочной службы правительства Москвы», - рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Он напомнил, что в первые три года работы операторы консультировали по 5,8 тысячи тем.

На горячей линии уже семь лет работает голосовой помощник, который не только постоянно увеличивает базу знаний, но и развивает свои навыки для общения с горожанами.

Ранее стало известно, что более 800 тысяч госуслуг оказали сотрудники Госавтоинспекции в Москве за девять месяцев.