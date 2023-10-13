Более 80 миллионов звонков приняли операторы справочной службы правительства Москвы
За восемь лет работы справочной службы правительства Москвы сотрудники горячей линии приняли более 82 миллионов звонков. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Чаще всего москвичи обращаются, чтобы узнать график работы и адрес многофункционального центра «Мои документы». Кроме того, горожане нередко уточняют статус оформления патента или консультируются о государственных услугах в электронном виде.
В столичном департаменте информационных технологий отметили, что благодаря появлению новых тематик спрос на помощь с каждым годом увеличивается. Специалисты отвечают на вопросы уроженцев столицы более чем на 10 тысяч тем.
За время работы службы количество принимаемых звонков увеличилось в семь раз. В 2015 году на линию поступило более миллиона звонков, в 2022 году - восемь миллионов, а за девять минувших месяцев - около шести миллионов.
«Для удобства горожан мы продолжаем развивать возможности горячей линии единой справочной службы правительства Москвы», - рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Он напомнил, что в первые три года работы операторы консультировали по 5,8 тысячи тем.
На горячей линии уже семь лет работает голосовой помощник, который не только постоянно увеличивает базу знаний, но и развивает свои навыки для общения с горожанами.
Ранее стало известно, что более 800 тысяч госуслуг оказали сотрудники Госавтоинспекции в Москве за девять месяцев.