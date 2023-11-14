Более 60% россиян поддержали сокращение рабочей недели на час

Анкетирование проходило с 10 по 13 ноября с участием 1,6 тысячи человек старше 18 лет, работающих по графику 5/2 по 40 часов в неделю. Как оказалось, 70% из них в пятницу работают как обычно, а 28% уже сейчас трудятся в последний день рабочей недели на час меньше. У 1% рабочий день в пятницу сократили более значительно - на два-три часа.

Среди тех, кто поддержал сокращение рабочей недели на час, больше женщин, чем мужчин (67% против 56%). Респонденты отмечали, что благодаря сокращенному дню в пятницу смогут больше успевать.

Против выступили 16%. Они признались, что опасаются сокращения зарплаты при сохранении переработок. Еще 23% вовсе затруднились оценить инициативу, отметив, что многие организации отпускают сотрудников на перерыв на 48 минут вместо часа, и за счет этого в пятницу рабочий день и так сокращен.

Законодательно уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов предложил сенатор от Ульяновской области, член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Законопроект внесли в Госдуму.