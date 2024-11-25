Более 500 человек застряли в аэропорту Норильске из-за метели

В России могут увеличить сумму штрафа за езду без полиса ОСАГО в шесть раз. Законопроект опубликовали в базе Госдумы.

Как отметил «Коммерсант» , в прошлом году езда без ОСАГО стала одним из самых распространенных правонарушений у водителей.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, без полиса ездят 7-10% российских водителей. В Госдуме предложили увеличить штраф за подобное нарушение с 800 до пяти тысяч рублей. При этом стоимость оформления ОСАГО составляет почти 8 тысяч.

Фиксировать нарушения будут с помощью дорожных камер. Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности этой меры, потому что автоматические камеры смогут проверять полисы не раньше осени 2026 года, а сотрудники ГИБДД перестанут просить у автомобилистов этот документ с 1 марта 2025 года.

Ранее комитет ГД по финансовому рынку одобрил законопроект , который подразумевает оформление ДТП через «Госуслуги». Авторы инициативы считают, что так водители смогут чаще оформлять европротоколы без привлечения ГАИ.