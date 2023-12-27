Более 50 тысяч выступлений прошли в московском метро в этом году

«Известные поп-хиты, народные песни, зажигательная рок музыка, душевные джазовые мотивы, нестареющая классика и авторские мелодии радовали пассажиров Московского метро», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в 2023 году зафиксировали рекорд по количеству заявок на участие в новом сезоне проекта. Их поступило более тысячи.

Также в этом году открыли пять новых площадок для выступлений на станциях «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар» БКЛ, Лихоборы МЦД-3 и на международном автовокзале «Северные ворота».

Так, в начале декабря на станции метро «Мичуринский проспект» концерт дала певица Ольга Серябкина.