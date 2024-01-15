Более 50 спортивных направлений открыли для участников «Московского долголетия»

Для горожан пожилого возраста открыли более 4,6 тысячи различных групп, а занятия есть на любой вкус. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов: они подбирают комфортный темп для участником и прорабатывают программу упражнений, учитывая возрастные особенности.

Тренеры и участники «Московского долголетия» отметили, что вести активный образ жизни можно в любое время года, к тому же посещать занятия могут участники с любой физической подготовкой. Например, зимой можно подтянуть здоровье и тело в группах по конькам и лыжам.

«К концу зимы ученики не только будут уверенно стоять на коньках, но и смогут делать танцевальные движения на льду», - рассказала инструктор по фигурному катанию в Бабушкинском парке Светлана Бордодымова.

Кроме того, занятия проходят в центрах московского долголетия, а их число в столице достигло уже отметки 120. Там можно посетить тренажерные залы, присоединиться к спортивному клубу или основать свой личный кружок любителей спорта.

Ранее участницы «Активного долголетия» связали шерстяные носки для бойцов СВО.

Участники проекта «Московское долголетие» могут посетить спортивные занятия по более чем 50 направлениям. Среди них - фигурное катание, карате, йога и многие другие. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.