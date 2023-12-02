02 декабря 2023, 09:01

Более 50 рейсов задержали и отменили в Москве из-за непогоды

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В Москве из-за непогоды задержали 43 рейса и отменили еще девять, следует из данных «Яндекс.Расписания». Больше всего самолетов — семь — отменили во Внуково, наибольшее количество задержанных рейсов — 16 — в Шереметьево.

Во Внуково задержали семь самолетов, в Домодедово - 14 и еще два отменили, в Жуковском рейсы пока не откладывали и не отменяли.

В Москве из-за непогоды задержали 43 рейса и отменили еще девять, следует из данных «Яндекс.Расписания». Больше всего самолетов - семь - отменили во Внуково, наибольшее количество задержанных рейсов - 16 - в Шереметьево.

На сегодня, 2 декабря, синоптики спрогнозировали в столице снег и до -6 градусов. А завтра на город могут обрушиться сильные снегопады. В целом же зима в Москве ожидается аномально теплая : ниже нормы (в среднем на полтора градуса) температура воздуха будет только в декабре, зато следующие два месяца окажутся на 2–3,5 градуса теплее нормы.

Накануне утром в трех московских аэропортах перенесли и отменили более 30 рейсов. Больше всего отмененных самолетов было во Внуково (шесть), задержанных - в Шереметьево и также во Внуково (по семь). В аэропорте Жуковский расписание вылетов не менялось.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково
02 декабря 2023, 07:47
Новые вспышки магнитной бури спрогнозировали 4 и 5 декабря
piqsels
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Магнитная буря на Земле с небольшими перерывами продолжается до сих пор. К вечеру она прекратится, но в понедельник и вторник вероятны новые вспышки, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По последним данным - на 04:24, - уровень интенсивности магнитной бури слабый (класс G1). В ближайшее время возмущения геомагнитного поля будут постепенно снижаться, и во второй половине субботы, 2 декабря, сойдут на нет.

«Однако прогнозы на более длительный срок подразумевают очередной всплеск активности в магнитосфере Земли и новые магнитные бури уже в ближайшие понедельник и вторник. По предварительным данным, магнитные бури 4 и 5 декабря будут слабой интенсивности», - добавил Леус.

Он напомнил, что магнитные бури способны вызвать помехи в радиосвязи, сбои в работе энергетических систем, не исключено появление полярного сияния. Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание. Леус посоветовал им по возможности ограничить работу, требующую повышенной концентрации внимания, избегать стрессовых ситуаций, больше отдыхать и гулять.

Накануне Землю накрыла магнитная буря уровня G3.

Магнитные бури
02 декабря 2023, 05:58
Россиянам рассказали, сколько мандаринов безопасно съедать за день
Freepik
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Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова призвала россиян не есть слишком много мандаринов перед Новым годом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», - написала она.

Также врач посоветовала разделить дневную норму на несколько приемов. По ее словам, в мякоти мандарина содержится 87% воды. Остальные 13% разделяют пектиновые вещества, кислоты, эфирные масла, гликозиды, минеральные соли и витамины. Основную пользу приносят сами дольки, но только в случае употребления их в умеренных количествах.

Эксперт отметила, что цитрусовые являются сильным аллергеном. Еще эти фрукты повышают кислотность желудочного сока и тем самым могут навредить организму.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева назвала мандарин природным антидепрессантом. По ее словам, из-за лимонной кислоты этот цитрус нейтрализует вредные соединения. В нем содержатся витамины С, группы В и К.

Еда Питание Врачи
01 декабря 2023, 21:38
Большая магнитная буря накрыла Землю
Freepik
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Землю настигла мощная магнитная буря уровня G3. Информацию об этом опубликовали на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По информации исследователей, буря началась с 12:00 по московскому времени и успокоилась только к 18:00. Также небольшое возмущение геомагнитного поля ожидают днем 2 декабря.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал, чем это явление опасно для людей. По его словам, влияние геомагнитных бурь сильно преувеличено, однако действительно метеозависимые люди переживают их трудно. Они никак не могут повлиять на свое состояние. Он отметил, что в большой группе риска - пожилые люди.

Также Конев напомнил, что сейчас - год магнитных бурь. Геоштормы будут повторяться часто. Эксперт призвал россиян подготовиться к этому явлению.

Болезни Космос Магнитные бури
01 декабря 2023, 18:05
Приложение «Сбермаркет» удалили из App Store
unsplash.com
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Приложение сервиса «Сбермаркет» больше недоступно для скачивая в App Store. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Платформа, установленная ранее, доступна в обычном режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложения доставки продуктов из онлайн-маркетов Huawei AppGallery и Google Play.

В Telegram-канале «Ситидрайв» сообщили, что сервис каршеринга тоже исчез из App Store. Пользователей призвали не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые».

Ранее из App Store исчезли приложения «Почти банка», Абсолют банка и «Хоум банка». Сервисы также пропали из Google Play. Эти банки попали под санкции со стороны Соединенных Штатов.

До этого из Google Play удалили приложение «Авито».

Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит.

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