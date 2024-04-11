11 апреля 2024, 17:57

Более 50 населенных пунктов Тюменской области оказались под угрозой затопления

РИА «Новости»
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В Тюменской области в зону затопления в результате паводков может попасть 51 населенный пункт, в котором проживают 7291 человек в 1847 жилых домах. Об этом на совещании по ликвидации последствий паводков в формате видеоконференции президенту России Владимиру Путину доложил глава региона Александр Моор.

«На реках Ишим и Тобол вероятно достижение максимального значения уровня выводы. В среднем выше исторического максимума где-то на полметра. Понимаем, что в зону возможного подтопления у нас попадает 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек», - сказал он.

По словам Моора, люди на указанной территории содержат около двух тысяч единиц домашних и сельскохозяйственных животных.

Ранее губернатор заявил, что власти региона исходят из того, что вода от паводков способна прорвать дамбы , которые защищают крупные населенные пункты от водоемов.

Паводки Россия
11 апреля 2024, 19:04
Более 14 тысяч школьников приняли участие в фестивале «Живая сцена»
РИА «Новости»
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В фестивале школьных театров «Живая сцена» приняли участие свыше 14 тысяч детей. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

«Фестиваль „Живая сцена“ растет, в нем приняли участие свыше 14 тысяч школьников, которые играют на разных школьных театральных подмостках. В 2024 году в нашем содружестве школьных театров серьезно прибыло, их стало больше», - сказал он.

Молев отметил, что в настоящее время на разных площадках проходят 30 финальных показов.

«Это очень важно, что ребята не просто готовы показать свое искусство, они готовы вместе со своими руководителями его перенести на большую серьезную сцену. Это очень такой интересный вызов. И на эти показы я всех приглашаю. Это всегда очень интересно, это здорово, это огромная работа», - добавил заместитель руководителя департамента.

По его словам, ребята воплощают свои театральные замыслы по разным направлениям.

«Что касается музыкально-художественного решения, это и классический театр, и театр по редким произведениям литературы. Это такой полет творческой фантазии, за которым очень интересно наблюдать», - добавил Молев.

С 15 по 28 апреля пройдут финальные показы спектаклей.

Школьники Театры Фестивали
11 апреля 2024, 18:59
Звезда Comedy Club рассказал, как на сцене КВН разбили голову его сокоманднику
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Члену команды КВН, в которой участвовал комик Алексей Смирнов, однажды разбили голову на сцене. О произошедшем резидент Comedy Club рассказал в шоу «Мне смешно».

Члену команды КВН, в которой участвовал комик Алексей Смирнов, однажды разбили голову на сцене. О произошедшем резидент Comedy Club рассказал в шоу « Мне смешно ».

Юморист поделился, как его команда решила драться по-настоящему в своих номерах. Он даже вспомнил, как ударом порвал рубашку своему коллеге Антону Иванову.

«Мы это пропагандировали еще в КВН в нашей команде. Мы такие: „а давайте, ведь будет смешно, если мы реально будем драться на сцене. Что какая-то ситуация, вроде комичная, переходит в реальное месило, и все чтоб в зале сидели и были в шоке“», - сказал Смирнов.

Юморист рассказал, как они пародировали музыкальную группу «КГБ». По задумке номера, каждый из персонажей хотел быть на первом плане, из-за чего противостояние переходило в потасовку.

«Мы начинали друг друга реально лупить, какая-то драка. Я прямо прыгал двумя ногами. И мы чуваку разбили голову микрофоном», - рассказал Смирнов.

По его словам, после удара сокоманднику разбили бровь, и у него пошла кровь, из-за чего пришлось наложить швы.

Ранее юморист Сергей Светлаков рассказал, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за конфликта с одним из участников. Он уточнил, что сейчас его обидчик уже не является членом коллектива.

Драки
11 апреля 2024, 18:41
Суд наложил арест на имущество коуча Шабутдинова
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На банковские счета и имущество коуча Аяза Шабутдинова и второго фигуранта уголовного дела о мошенничестве Василия Алексеева наложили арест на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил следователь во время слушания в Таганском суде. Его слова привело РИА «Новости».

В столичном суде 11 апреля рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Шабутдинову.

Следователь пояснил, что за время проведения следственных мероприятий в суд поступили ходатайства о наложении ареста на имущество фигурантов.

Ранее блогеру предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества. В общей сложности следственные органы обвиняют Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества.

Коуча задержали в ноябре прошлого года. По решению суда его отправили в СИЗО до 16 апреля. Шабутдинову грозит до 10 лет тюрьмы.

Суд Аресты Москва
11 апреля 2024, 18:39
«Заговорщики оказываются в дураках». Вован раскрыл детали пранка с главой МОК
РИА «Новости»
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Российские пранкеры Вован и Лексус в очередной раз разоблачили истинные лица западных чиновников. На этот раз жертвами их пранка стали председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Детали розыгрыша Вован (Владимир Кузнецов) раскрыл в комментарии «360».

Молитва богам Вовану и Лексусу В новом пранке Лексус, загримированный под «африканского политика», убедил Баха и Схинаса, что поможет им в политическом сговоре против России. Глава МОК и вице-президент ЕК предлагали пранкеру убедить других глав стран Африки отказаться от участия в Играх дружбы.

В финале «африканец» предложил заговорщикам «помолиться африканским богам Вовану и Лексусу», чтобы Игры дружбы точно не состоялись. Бах и Схинас согласились и по очереди произнесли «молитву».

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так!» - заявил вице-президент Еврокомиссии.

После этого «африканский политик» неожиданно обвинил западных чиновников в сговоре, налил в стакан водку и показал своих «друзей»: скелет Йорика и Чебурашку.

«Были рады оказаться в идиотском положении» В комментарии «360» Вован объяснил, как ему и Лексусу пришла идея такого пранка. По словам пранкера, они с коллегой говорили с Бахом три раза, один из них по видеосвязи. Во время одного из созвонов вместе с главой МОК находился Схинас. В конце они предложили после того, как сделают официальное заявление против Игр дружбы, еще раз соединиться вместе с конференцией, обсудить заявление от имени Евросоюза, а также заявление от стран Африки, рассказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, в конце Бах и Схинас, конечно, поняли, что их разыграли. Всего же общение с западными чиновниками продлилось около трех часов.

«Конференция была достаточно длинная, а в конце устроили такой срыв масок. Бах, видимо, оказался еще глупее, чем Схинас», - отметил собеседник «360».

Вован добавил, что аудитория отреагировала на пранк положительно. Люди порадовались тому, как проучили главу МОК и вице-президента ЕК.

Кузнецов и его коллега уже работают над новым пранком. Свои планы на ближайшее будущее Вован и Лексус пока не раскрывают.

Европа Пранкеры Вован и Лексус Международный олимпийский комитет

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