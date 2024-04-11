Более 50 населенных пунктов Тюменской области оказались под угрозой затопления

«На реках Ишим и Тобол вероятно достижение максимального значения уровня выводы. В среднем выше исторического максимума где-то на полметра. Понимаем, что в зону возможного подтопления у нас попадает 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек», - сказал он.

По словам Моора, люди на указанной территории содержат около двух тысяч единиц домашних и сельскохозяйственных животных.

Ранее губернатор заявил, что власти региона исходят из того, что вода от паводков способна прорвать дамбы , которые защищают крупные населенные пункты от водоемов.