Более 50 миллионов рублей экс-полковника Захарченко отойдут государству

По данным ведомства, Дмитрий Захарченко и его родственники тратили коррупционные деньги на покупку ювелирных изделий, недвижимости и дорогих аксессуаров, в том числе часов.

На суде ответчики не смогли доказать, что вышеуказанное имущество приобретали на заработанные легальным путем деньги.

В Никулинском суде полностью удовлетворили иск московской прокуратуры с требованием обратить в доход РФ имущества осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Захарченко и его близких.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы отправил бывшего полковника МВД Захарченко на 16 лет в колонию и обязал выплатить штраф в размере 470 миллионов рублей. Его обвинили в получении взяток от ОПГ на сумму 1,4 миллиарда рублей.