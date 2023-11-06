06 ноября 2023, 11:33

Более 5 тысяч раз москвичи поделились гостевым доступом к «Электронному дому»

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Жители столицы выдали гостевой доступ в сервисе «Электронноый дом» более пяти тысяч раз. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Новые технологии управления».

Пользователи могут предоставить один из уровней доступа: начальный, базовый или повышенный. Необходимый вариант выбирает владелец. В рамках «Электронного дома» можно выдать разрешение на использование платформы родственникам, друзьям или арендаторам.

С начальным уровнем видны разделы платформы для конкретного дома и квартиры. С базовым можно не только просматривать информацию, но и сообщать о неполадках или общаться с управляющей компанией. При помощи повышенного уровня - оплачивать счета за ЖКХ-услуги, передавать показания счетчиков, размещать объявления и общаться с соседями.

Оформить гостевой доступ можно через сайт или в приложении «Электронный дом Москва». Обязательное условие - и владелец квартиры, и пользователь с гостевым доступом должны быть зарегистрированы на платформе «Электронный дом».

К платформе присоединились 99% многоквартирных домов столицы. При помощи сервиса можно принимать участие в управлении дома, решать серьезные вопросы, публиковать объявления и переписываться в чатах с соседями.

Ранее москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом».

Технологии Москва 2023
06 ноября 2023, 12:06
Умер искусствовед Аркадий Ипполитов
РИА «Новости»
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Ушел из жизни известный искусствовед и писатель, специалист в итальянском искусстве XV–XVII веков Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

Ушел из жизни известный искусствовед и писатель, специалист в итальянском искусстве XV–XVII веков Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

«Аркадий Ипполитов умер», - написал он.

Ипполитов родился в Ленинграде в 1958 году. Там же окончил Ленинградский университет: учился на отделении истории искусств, где изучал историю мирового кинематографа, маньеризм, зарубежное искусство XX века, христианскую и античную иконографию.

В 1978 году Ипполитов начал работать в библиотеке Эрмитажа, а в 1987 году перешел на должность в отделе западноевропейского искусства. С 1993 года он курировал выставки современного и классического искусства как в России, так и за рубежом.

Кроме того, Ипполитов публиковал эссе и рассказы, его работы размещали в журналах «Русская жизнь», «Пинакотека» и других.

Россия
06 ноября 2023, 11:46
Ирина Дубцова выступит на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Известная певица Ирина Дубцова в понедельник, 6 ноября, выступит на главной сцене международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба организаторов форума.

Дубцова примет участие в концерте, который организовал павильон Банка России «Умные финансы». Вместе с ней на сцену выйдут диджей Tonixx и кавер-группа Crazy Beats.

Начало мероприятия - в 15:00, оно продлится три часа.

Певица является победительницей проекта «Фабрика звезд», посетители услышат ее лучшие хиты: «О нем», «Люби меня долго», «Под дождем», «Не целуешь» и многие другие.

Выставка-форум «Россия» начала работу на ВДНХ с 4 ноября и продлится до 12 апреля. Ее посвятили главным достижениям субъектов страны в промышленности, культуре и науке.

Ранее стало известно, что в понедельник мастер-класс по игре на варгане для гостей форума проведет артистка Екатерина Салиндер. Она расскажет об истории и особенностях музыкального инструмента.

Россия Музыка Выставка-форум «Россия»
06 ноября 2023, 11:10
Два десятка идей участников проекта «Питомцы в Москве» нашли реализацию
Freepik
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В столице реализовали 20 из 22 идей, которые выбрали по итогам проекта «Питомцы в Москве» на платформе «Город идей» в начале года. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра.

В результате усовершенствовали 26 площадок для собак. Территории для выгула развели на несколько функциональных зон и обустроили износоустойчивым мягким покрытием. Кроме того, на участках для свободного выгула положили рулонные газоны.

Площадки оснастили дополнительными входами и выходами. А для хозяев соорудили удобные места для отдыха и общения: поставили лавочки и защиту от дождя и солнца. Помимо этого, установили информационные стенды и провели освещение.

Также для владельцев собак организовали свыше 40 мероприятий - мастер-классов, встреч с кинологами и ветеринарами. На территории парка «Яуза» построили большую и комфортную кинологическую площадку, размер которой превысил 1,3 гектара. Тут горожане могут дрессировать питомцев, а для проведения соревнований предусмотрели большое поле и трибуны на 170 человек.

Еще две идеи жителей столицы - проведение районных выставок фото питомцев с хозяевами и оснащение площадок шумоизоляцией - реализуют до конца этого года.

Проект «Питомцы в Москве» проходил на платформе «Город идей» с 28 февраля по 6 марта 2023 года. Хозяева животных делились идеями для комфортных условий содержания и выгула собак. Суммарно почти 14,5 тысячи уроженцев столицы предложили 1806 идей по развитию инфраструктуры.

Ранее рассказали, что делать, если собака постоянно лает.

Собаки Животные Москва 2023
06 ноября 2023, 10:30
Цифровые решения позволили усовершенствовать строительство в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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При строительстве домов в рамках программы реновации начали использовать цифровые технологии российских разработчиков. Они позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Во время проектирования и строительно-монтажных работ используют платформу Exon. Сервис позволяет в режиме онлайн согласовывать проектно-изыскательные работы и вести документацию в пять-шесть раз быстрее, чем в бумажном. Участники строительства следят за ходом работ и получают аналитику в наглядном виде.

Многие оформляют договорные отношения с наемными работниками в мобильном сервисе «Наймикс». Его создали специально для официального взаимодействия между юридическими лицами и исполнителями. Сервис подойдет и для самозанятых, и для временного персонала на стройке.

Приложение уберизации спецтехники Rukki Pro сокращает затраты и увеличивает наглядность процессов. Благодаря ему можно подобрать необходимую технику. Кроме того, поиск, заказ и оплата проходят онлайн. Необходимые машины приезжают на стройку быстрее, а срок простоя становится меньше.

Использование российского программного обеспечения в строительстве - необходимое решение для импортозамещения технологий. Уже сейчас внедренные сервисы на 20% снижают сроки выполнения работ и на 10% - стоимость строительства.

Ускоренный процесс подписания и согласования документов высвобождает время высококвалифицированных сотрудников: они могут заниматься стратегией, а не бюрократическими вопросами.

Кроме того, надзорные организации следят за условиями выполнения работ и оформляют необходимые на них разрешения с помощью электронной подписи. На все это уходит минимум времени.

Ранее стало известно, что более сотни новостроек начали возводить на месте снесенных домов по реновации.

Строительство Технологии Москва 2023

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