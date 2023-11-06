Более 5 тысяч раз москвичи поделились гостевым доступом к «Электронному дому»
Жители столицы выдали гостевой доступ в сервисе «Электронноый дом» более пяти тысяч раз. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Новые технологии управления».
Пользователи могут предоставить один из уровней доступа: начальный, базовый или повышенный. Необходимый вариант выбирает владелец. В рамках «Электронного дома» можно выдать разрешение на использование платформы родственникам, друзьям или арендаторам.
С начальным уровнем видны разделы платформы для конкретного дома и квартиры. С базовым можно не только просматривать информацию, но и сообщать о неполадках или общаться с управляющей компанией. При помощи повышенного уровня - оплачивать счета за ЖКХ-услуги, передавать показания счетчиков, размещать объявления и общаться с соседями.
Оформить гостевой доступ можно через сайт или в приложении «Электронный дом Москва». Обязательное условие - и владелец квартиры, и пользователь с гостевым доступом должны быть зарегистрированы на платформе «Электронный дом».
К платформе присоединились 99% многоквартирных домов столицы. При помощи сервиса можно принимать участие в управлении дома, решать серьезные вопросы, публиковать объявления и переписываться в чатах с соседями.
Ранее москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом».