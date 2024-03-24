Более 5 тысяч человек в столичном регионе сдали кровь для пострадавших в теракте

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Только 23 марта Центр крови ФМБА России принял 1023 доноров. По данным Минздрава Московской области, утром в воскресенье, 24 марта, более 450 человек пришли сдавать кровь для пострадавших.

Теракт произошел 22 марта в концертном зале в Красногорске. В здание ворвались вооруженные люди и стали палить из оружия по зрителям. В результате погибли 133 человека, пострадали 154 человека.

Камеры видеонаблюдения, установленные в развлекательном комплексе, помогли силовикам оперативно разыскать и задержать подозреваемых.

По предварительным данным, сегодня Басманный суд начнет рассматривать дело о теракте.