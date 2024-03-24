Более 450 доноров в Подмосковье пришли сдать кровь утром 24 марта
В воскресенье, 24 марта, за первые два часа работы центров крови Московской области в отделения пришли более 450 доноров. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Да, это правда. Вчера Моргенштерн* перевел миллион рублей. У нас кредиты есть, долги закроем. Ислам - герой», - сказала она.
Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу, 22 марта. Ислам Халилов работал в гардеробе в здании, после атаки террористов он действовал по инструкции и вывел из здания порядка сотни человек. Его родители отмечали, что Ислам очень похож на своего деда, который во времена ВОВ воевал с фашистами.
Ранее стало известно, что Халилов получил медаль «За заслуги» от председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина.
*признан иностранным агентом на территории России
Только 23 марта Центр крови ФМБА России принял 1023 доноров. По данным Минздрава Московской области, утром в воскресенье, 24 марта, более 450 человек пришли сдавать кровь для пострадавших.
Теракт произошел 22 марта в концертном зале в Красногорске. В здание ворвались вооруженные люди и стали палить из оружия по зрителям. В результате погибли 133 человека, пострадали 154 человека.
Камеры видеонаблюдения, установленные в развлекательном комплексе, помогли силовикам оперативно разыскать и задержать подозреваемых.
По предварительным данным, сегодня Басманный суд начнет рассматривать дело о теракте.
«Стрельба в беззащитных людей - это верх бесчеловечности. Уверен, что каждый христианин, сострадая ближнему, в эти минуты скорбит вместе с родными и близкими погибших и молитвенно сопереживает болящим», - сказал он.
Страшная трагедия произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные боевики ворвались в Crocus City Hall и приняли в упор расстреливать невинных людей. В результате теракта погибли более 130 человек , свыше 150 пострадали.
Ранее очевидица произошедшего рассказала «360» жуткие подробности: после обстрела холл здания был завален трупами. Тела убитых были повсюду: над диванах, под буфетными столиками.
По делу о теракте задержали 11 человек.
Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей , организаторов и заказчиков преступления.
«Инцидентов не зарегистрировано. Работа аэропорта осуществляется штатно», - добавил собеседник агентства.
Руководство аэропорта Домодедово ранее предупредило пассажиров об усилении мер безопасности после теракта в Crocus City Hall. Расписание рейсов сохранилось, но досмотр может занять больше времени, чем обычно.
Меры безопасности во всех аэропортах Москвы ужесточили вечером 22 марта, после теракта в Красногорске. В пресс-службе аэропорта Жуковский ближе к ночи сообщали о введении повышенного уровня безопасности. Рейсы обслуживались в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о том, что прохождение предполетного досмотра может затянуться из-за «осуществляемого комплекса мероприятий».
Минтранс также призывал тех, кто планировал поездки, прибывать на вокзалы и аэропорты заблаговременно.