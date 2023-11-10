Более 450 брендов примут участие в Московской неделе красоты

Акциз на медицинский спирт назвали методом снижения нелегального алкоголя

Введение акциза на медицинский спирт приведет к снижению объемов нелегального алкоголя на рынке и поможет легальному производству увеличить свои обороты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Он подчеркнул, что доля легального производства алкоголя в России снизилась из-за выхода на рынок теневых игроков, которые используют в своем производстве этанол, в том числе медицинский спирт.

При этом официальные производители закупают пищевой этиловый спирт, попадающий под акциз, который увеличивается каждый год, что приводит к росту стоимости качественного алкоголя и переходу населения на паленые напитки.

«По традиции акциз каждый год поднимают на 4−5%, в этом году на 5%. В то время, когда сохраняем примерно 30% нелегального оборота. Казалось бы, это нерационально, но бюджету все время нужны деньги, поэтому процесс бесконечный», - заявил Косарев.

Глава Союза производителей алкогольной продукции отметил, что за последние восемь лет доля нелегального оборота спиртного на рынке сократилась более чем в два раза - с 55 до 26,5%. Но это все равно много. По его словам, ситуацию можно исправить, если ввести акциз на медицинский спирт. Это позволит сократить долю нелегалов сразу на 80%.

В начале октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддерживает идею введения акциза на все виды спирта , производящиеся в стране, включая медицинский. Он добавил, что сейчас инициативу обсуждают с Минздравом, чтобы решение не привело к подорожанию спиртосодержащих препаратов. По словам министра, для этого можно использовать точечные субсидии.