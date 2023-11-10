10 ноября 2023, 13:44

Более 450 брендов примут участие в Московской неделе красоты

Сайт мэра и правительства Москвы
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Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». Более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из разных стран представят продукцию на этом мероприятии. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Деловая программа включит 50 тематических сессий, в которых примут участие более 100 экспертов.

«Посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги», - пояснила заммэра.

Площадь выставки составит шесть тысяч квадратных метров. Ее разделят на четыре зоны: «Красота», «Услуги», «Здоровье» и «Шоу-лекторий». Свою продукцию разместят производители России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии.

Чтобы посетить мероприятие, понадобится предварительная регистрация на сайте проекта. Вход будет бесплатным.

Ранее самозанятых из Подмосковья пригласили на бесплатный образовательный форум 10 октября.

Фестивали Красота Москва 2023
10 ноября 2023, 14:23
Акциз на медицинский спирт назвали методом снижения нелегального алкоголя
РИА «Новости»
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Введение акциза на медицинский спирт приведет к снижению объемов нелегального алкоголя на рынке и поможет легальному производству увеличить свои обороты. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Он подчеркнул, что доля легального производства алкоголя в России снизилась из-за выхода на рынок теневых игроков, которые используют в своем производстве этанол, в том числе медицинский спирт.

При этом официальные производители закупают пищевой этиловый спирт, попадающий под акциз, который увеличивается каждый год, что приводит к росту стоимости качественного алкоголя и переходу населения на паленые напитки.

«По традиции акциз каждый год поднимают на 4−5%, в этом году на 5%. В то время, когда сохраняем примерно 30% нелегального оборота. Казалось бы, это нерационально, но бюджету все время нужны деньги, поэтому процесс бесконечный», - заявил Косарев.

Глава Союза производителей алкогольной продукции отметил, что за последние восемь лет доля нелегального оборота спиртного на рынке сократилась более чем в два раза - с 55 до 26,5%. Но это все равно много. По его словам, ситуацию можно исправить, если ввести акциз на медицинский спирт. Это позволит сократить долю нелегалов сразу на 80%.

В начале октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что поддерживает идею введения акциза на все виды спирта , производящиеся в стране, включая медицинский. Он добавил, что сейчас инициативу обсуждают с Минздравом, чтобы решение не привело к подорожанию спиртосодержащих препаратов. По словам министра, для этого можно использовать точечные субсидии.

Минздрав Алкоголь Минфин РФ
10 ноября 2023, 13:19
Открытые прослушивания московского проекта «Музыка в метро» начнутся 20 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 20 ноября начнутся открытые прослушивания для шестого сезона проекта «Музыка в метро». Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Проект „Музыка в метро“ с каждым годом становится все масштабнее. Артисты любят его за шанс заявить о себе и найти своего слушателя, а пассажиры - за возможность отвлечься в дороге», - отметил Ликсутов.

Более 500 артистов и музыкальных коллективов уже подали заявки на участие. Их будут принимать на сайте до 12 ноября. Победителей следующего этапа выберет профессиональное жюри из экспертов-партнеров проекта.

Участниками проекта «Музыка в метро» могут стать как профессиональные музыканты, так и начинающие исполнители. Они получат возможность выступать на станциях в течение года в удобное для себя время.

Недавно в рамках акции на станции «Курская» выступила певица Zivert.

Музыка Метро Москва 2023
10 ноября 2023, 12:40
Более 500 студентов кулинарных вузов пройдут практику в ресторанном доме Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 500 студентов четырех кулинарных московских колледжей пройдут практику в ресторанном доме. Они получат профессиональные навыки и трудоустроятся до окончания обучения, подчеркнула заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря сотрудничеству с крупнейшими работодателями города студенты колледжей получают возможность применять знания в реальных условиях, развивать и улучшать свои профессиональные навыки», - добавила она.

Во время практики студенты получат реальный опыт, приобретут профессиональные навыки, научатся творческому подходу в приготовлении различных блюд, а также работе в команде.

В проекте примут участие студенты Первого Московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, а также Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

В конце октября в Москве для студентов кулинарных вузов прошел настоящий «Праздник вкуса». Повара лучших кафе и ресторанов провели мастер-классы, турниры и рассказали, как пользоваться профессиональным оборудованием.

Еда Студенты Москва 2023 Анастасия Ракова
10 ноября 2023, 12:21
Собянин поздравил с праздником сотрудников внутренних дел
Сайт мэра и правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с праздником сотрудников Министерства внутренних дел России. Поздравления он написал в личном Telegram-канале.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», - написал Собянин.

Мэр отметил высокий профессионализм и самоотверженность сотрудников МВД. Он рассказал, что именно благодаря работе ведомства жители города смогли чувствовать себя в безопасности.

Президент России Владимир Путин также поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником, который отмечают 10 ноября. Он указал на мужество и решительность работников, которые своими действиями укрепляли авторитет ведомства в стране.

А в Подольске ко Дню сотрудника органов внутренних дел открыли онлайн-выставку. Посмотреть экспозицию можно на сайте администрации городского округа в разделе «Документы».

Праздники МВД РФ Сергей Собянин Москва 2023

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