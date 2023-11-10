Более 450 брендов примут участие в Московской неделе красоты
Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». Более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из разных стран представят продукцию на этом мероприятии. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Деловая программа включит 50 тематических сессий, в которых примут участие более 100 экспертов.
«Посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги», - пояснила заммэра.
Площадь выставки составит шесть тысяч квадратных метров. Ее разделят на четыре зоны: «Красота», «Услуги», «Здоровье» и «Шоу-лекторий». Свою продукцию разместят производители России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии.
Чтобы посетить мероприятие, понадобится предварительная регистрация на сайте проекта. Вход будет бесплатным.
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