Более 40 тысяч москвичей воспользовались приложением «Мой id» с начала его запуска
Несколько месяцев назад в Москве запустили мобильное приложение «Мой id». За это время в нем зарегистрировали более 40 тысяч пользователей, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
«Мы продолжаем развивать „Мой id“, добавляя в него все больше документов, сведений и городских сервисов для удобства жителей. С этим приложением у москвичей всегда под рукой есть нужные данные, будь то номер паспорта или сведения о домашнем питомце», - подчеркнули в ведомстве.
Пользователи используют некоторые документы для получения городских услуг. Например, с помощью штрихкода читательского билета взять книгу в библиотеках, а СНИЛС - для получения госуслуг в офисах «Мои документы». Кроме этого, в приложение добавили QR-коды для получения подарков с сайта «Миллион призов».