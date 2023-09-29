Более 33 тысяч пар поженились в Москве за лето

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«Как правило, около 40% пар выбирают для свадьбы летний период. В этом году в столице летом поженились свыше 33 тысяч пар. Этот показатель остается на одном уровне на протяжении последних трех лет», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что самым популярным свадебным месяцем стал август. В этот период поженились более 11,5 тысячи пар. Кроме этого, по тысяче церемоний провели в двух самых популярных дворцах бракосочетания - № № 1 и 4.

Также, по ее словам, каждая пятая пара поженилась в необычном месте. Самой популярной площадкой стала башня «Око».

Ранее стало известно, что более 120 пар зарегистрировали брак на Северном речном вокзале в Москве. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

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