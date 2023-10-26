Более 31 литра контрафактного алкоголя изъяли в Москве

Во время проверки 800 объектов торговли полицейские выявили 127 административных правонарушений и восемь преступлений, связанных с незаконным производством, хранением и продажей алкоголя. Помимо этого, им удалось обнаружить спиртные напитки с поддельными акцизными и федеральными специальными марками.

«Столичные полицейские продолжают мероприятия по проверке соблюдения законодательства в сфере торговли алкоголем на территории Москвы», - добавили в ведомстве.

Ранее рейды против безбилетников в автобусах прошли на севере Москвы при участии полицейских. У пассажиров проверяли оплату проезда и выпускали их только через переднюю дверь автобуса.