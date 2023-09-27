Более 300 собак-проводников натренировали для помощи маломобильным москвичам

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«Собаки-проводники очень важны для пассажиров. Животные проходят практическую подготовку в московском метрополитене, чтобы их хозяева могли чувствовать себя комфортно», - рассказал он.

В ведомстве уточнили, что за время занятий четвероногие помощники привыкают к шуму и большому количеству людей. Также они учатся ориентироваться в метро, проходить через турникеты и ездить на эскалаторе.

Ранее жителям столицы сообщили, что в городе появились 52 площадки для выгула собак. Их создали в рамках проекта «Питомцы в Москве».

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