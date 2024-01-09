Более 300 миллионов записей о россиянах утекло в Сеть в 2023 году

В результате слива информации в открытый доступ попало более 300 миллионов записей о россиянах. Всего в 2023 году суды рассмотрели 87 протоколов Роскомнадзора по факту утечек персональных данных. Общая сумма назначенных штрафов составила более 4,6 миллиона рублей.

В 2022 году после начала спецоперации в Сеть слили 600 миллионов записей о россиянах. Тогда ведомство зарегистрировало свыше 140 утечек.

В декабря в Госдуму направили пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных. В некоторых случаях злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы.