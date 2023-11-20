Более 300 домов снесли по реновации в Москве

«Это более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было демонтировано 53 дома. Таким образом, Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации», - сказал он.

Заммэра подчеркнул, что больше всего демонтировали зданий с начала года в Юго-Восточном и Северном округе - по 29 домов в каждом, а рекордсмены этих районов - Бескудниковский и Фили-Давыдково.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что все дома разобрали по методике «умного» сноса, которая стала стандартом всей программы реновации.

«Основные принципы „умного сноса“ - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов», - разъяснил он.

Кроме того, Загрутдинов добавил, что еще один приоритет технологии - максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже: их закрывают коробами, чтобы спрятать от возможного ущерба.

Всего с момента старта программы в Москве снесли более 300 жилых домов.

Ранее девять новых адресов добавили в программу реновации в столице.