Более 300 домов снесли по реновации в Москве
В Москве с начала этого года снесли 180 домов, включенных в программу реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Это более чем втрое превышает показатели прошлого года, когда было демонтировано 53 дома. Таким образом, Москва заметно наращивает темп реализации программы реновации», - сказал он.
Заммэра подчеркнул, что больше всего демонтировали зданий с начала года в Юго-Восточном и Северном округе - по 29 домов в каждом, а рекордсмены этих районов - Бескудниковский и Фили-Давыдково.
Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что все дома разобрали по методике «умного» сноса, которая стала стандартом всей программы реновации.
«Основные принципы „умного сноса“ - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов», - разъяснил он.
Кроме того, Загрутдинов добавил, что еще один приоритет технологии - максимальное сохранение окружающих деревьев при демонтаже: их закрывают коробами, чтобы спрятать от возможного ущерба.
Всего с момента старта программы в Москве снесли более 300 жилых домов.
Ранее девять новых адресов добавили в программу реновации в столице.