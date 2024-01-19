Более 30 прудов реконструировали в Москве в прошлом году

«Для обеспечения их [прудов] надлежащего состояния регулярно проводятся обследования и плановые мероприятия, при необходимости принимается решение о реконструкции», - подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На двух Лианозовских прудах в одноименном парке прошли одни из самых крупных работ. Кроме того, сотрудники позаботились о состоянии еще восьми прудов в Лефортовском парке, а также 16 прудах-регуляторах в районе Марьино, Дорожном пруду на юге города и еще многих других.

Водоемы почистили от илового осадка и грунта, суммарно выгрузив порядка 109 тысяч кубометров ила. Вдобавок отремонтировали около шести километров береговых полос. Также еще 19 зон биоплато общей площадью 3,3 тысячи квадратных метров появились в столице, что позволило высадить 65 тысяч водных растений.

Проведенные работы дали возможность увеличить максимальную глубину водоемов и организовать самоочищающиеся экосистемы, которые приостановят цветение водорослей в жару. Список прудов на очищение формируют ежегодно, учитывая мнение горожан.

Ранее жители Солнечногорска приняли участие в голосовании за очистку пруда в поселке Менделеево.