Более 30 человек выписали из московских больниц после теракта

«Всего в московские больницы поступили 94 человека, их них 34 уже выписали. Еще 60 человек на сегодня находятся на лечении. Количество пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось почти в три раза. Ни одного из поступивших в тяжелом состоянии не потеряли», - написал он.

Мэр уточнил, что свыше 7,7 тысячи человек пришли, чтобы сдать донорскую кровь для пострадавших.

«Столичный бизнес оказалась огромную помощь - материальными ресурсами, пожертвованиями, транспортом и списанием кредитов. Предприятия торговли и рестораны направили более 215 миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавших, - добавил Собянин.

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в теракте демонстрирует положительную динамику.