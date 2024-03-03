03 марта 2024, 12:22

Более 3,5 тысячи вещей оставили в вагонах БКЛ за год

Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них — барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них - барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, чаще всего пассажиры забывали в вагонах сезонные вещи, включая головные уборы, перчатки и солнцезащитные очки.

«Мы просим пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Но если все же это произошло, то все найденные предметы мы отправляем на хранение», - подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что сейчас в метро работают три склада, куда отправляют забытые в вагонах вещи. Они расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется активная работа по повышению качества сервисов для пассажиров.

Чтобы вернуть забытые в метро вещи, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона по номеру 3210. Кроме того, можно оставить заявку через приложение «Метро Москвы».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Метро Москва
03 марта 2024, 09:48
Водителям показали актуализированную схему объезда участка «Тавриды»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Крыма представили актуализированную схему объезда участка автомобильной дороги «Таврида» в двух направлениях. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по „Тавриде“», - написал он и принес извинения водителям за возможные неудобства.

По словам Лукашенко, о снятии ограничений власти проинформирует дополнительно.

Движение по федеральной трассе «Таврида» в районе Феодосии ограничили ранним утром 3 марта. Об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.

Минувшей ночью над Феодосией раздались громкие взрывы. По словам очевидцев, сработала система ПВО.

Утром 3 марта Минобороны проинформировало об уничтожении 38 беспилотников ВСУ над территорией Республики Крым.

Крым Дороги Водители
03 марта 2024, 02:38
В Москве стартовала девятая благотворительная лыжня «Линия жизни»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Спортивный клуб «Альфа-Битца» провел девятую благотворительную лыжню «Линия жизни» на дистанциях в три и 10 километров в субботу, 2 марта. На лыжи встали не только профессионалы, но и любители всех возрастов.

Деньги, собранные в рамках мероприятия, направят на лечение подопечных фонда «Линия жизни», страдающих тяжелыми заболеваниями. Как рассказал операционный директор фонда Сергей Горбов, организация оказывает высокотехнологичную помощь детям, а также приобретает новейшее оборудование и финансирует восстановительное лечение.

«Как здорово!» - воскликнула 10-летняя девочка, посмотрев на лыжню.

Она пришла на мероприятие вместе с родителями. Мать девочки рассказала «360», что ее дочь борется с врожденным заболеванием - каппилярной мальформацией правой стороны лица. С фондом они сотрудничают с 10 месяцев, он им очень помогает.

«Поэтому мы всячески стараемся поддержать спортсменов, которые сегодня стартовали и так же помогают таким же нуждающимся детям, как мы», - заявила женщина.

Трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина призналась, что уже не первый раз участвует в благотворительных забегах.

«Это всегда очень мотивирует, заряжает», - рассказала спортсменка, добавив, что люди потом начинают помогать другим и без забегов.

Всего на старт вышли более 200 участников, каждому из которых на старте вручили памятные медали, а лучших наградили подарками.

Сам фонд существует уже 20 лет. За это время удалось спасти 70 тысяч детей. Средства, полученные с регистрационных сборов участников этой лыжни, перечислят на лечение мальчика с поражением центральной нервной системы.

Спортсмены Благотворительность Дети Москва
02 марта 2024, 19:40
ЛГБТ внесли в список ликвидированных движений
Читайте нас в: Google Новости
Министерство юстиции России внесло в соответствии с решением суда в реестр запрещенных и ликвидированных движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», - указали в публикации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будут применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

Также парламентарий отметил,что книгам писателя Федора Достоевского и остальных классиков по законам России о борьбе с пропагандой ЛГБТ* ничего не угрожает.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ЛГБТ
02 марта 2024, 19:23
Кириенко отметил важность открытости и свободы выбора на ВФМ в Сочи
Читайте нас в: Google Новости
Гости Всемирного фестиваля молодежи в Сочи могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Здесь [находятся] ребята, которые видят, что дискуссия абсолютно открытая, они сами выбирают, многие из них говорят, что поражены разнообразием выбора и полной свободой, которая здесь предоставлена», - подчеркнул он.

Кириенко обратил внимание, что никого не пытаются толкать на ту или иную встречу. От участников, заметил он, поступила единственная жалоба - мероприятий так много, а хочется попасть на все. Подобное политик счел хорошей оценкой работы дирекции оргкомитета.

«На площадке за эти дни более 850 только крупных мероприятий, все посчитать невозможно. Но вот только крупных более 850. Всего у нас сейчас на площадке около 40 тысяч человек с учетом экспертов, организаторов, которые участвуют в программе, всего за эти дни фестиваля на площадке будет более 90 тысяч человек», - добавил замруководителя президентской администрации.

Выбор мероприятий огромный, каждый выбирает сам, куда хочет пойти, указал он. По словам Кириенко, везде, куда приходят участники, они видят открытость, уважение, молодых россиян, своих сверстников, которые гордятся своей страной, историей, культурой , но очень бережно и уважительно относятся к тому, что ценят их гости.

«Это ощущение взаимного уважения, взаимопонимания и абсолютной свободы выбора. Наши гости могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, могут задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает», - отметил Кириенко.

Это, по его мнению, позволяет участникам совсем по-другому почувствовать Россию. Политик счел ценным, что у каждого из гостей сложится свое собственное мнение о стране, с которым он потом уедет домой.

Сочи Россия

Новости по теме