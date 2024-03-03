Более 3,5 тысячи вещей оставили в вагонах БКЛ за год

Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них - барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, чаще всего пассажиры забывали в вагонах сезонные вещи, включая головные уборы, перчатки и солнцезащитные очки.

«Мы просим пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Но если все же это произошло, то все найденные предметы мы отправляем на хранение», - подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что сейчас в метро работают три склада, куда отправляют забытые в вагонах вещи. Они расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется активная работа по повышению качества сервисов для пассажиров.

Чтобы вернуть забытые в метро вещи, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона по номеру 3210. Кроме того, можно оставить заявку через приложение «Метро Москвы».

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