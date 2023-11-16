16 ноября 2023, 10:45

Более 230 статей о выборе одежде и обуви опубликовали на московском портале потребителя

Сайт мэра и правительства Москвы
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Для москвичей работает столичный портал потребителя, который поможет обновить гардероб и научит поведению в магазинах и правилам возврата. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий города.

«Каждый из нас ежедневно выступает в роли потребителя - покупает товары, заказывает работы и услуги. К сожалению, мы не всегда остаемся довольны результатами. Портал потребителя создан как раз для таких ситуаций», - подчеркнули в ведомстве.

На сервисе опубликовали простые и понятные инструкции от экспертов, которые помогут решить спорные вопросы с продавцами. Сейчас на портале уже более 230 таких статей, обучающих курсов и видеопамяток, часть из которых, в том числе, полезна при выборе одежды. Подробности - на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране введут штрафы за навязывание товаров и услуг за дополнительную плату.

Одежда Москва 2023
16 ноября 2023, 10:14
Сайт-путеводитель по пространству Москвы запустили на выставке «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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По пространству Москвы на выставке «Россия» запустили сайт-путеводитель для удобства посетителей. Теперь они заранее смогут выбрать наиболее интересные для себя интерактивные зоны и посмотреть афишу мероприятий, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

В рамках выставки на территории пространства столицы будут работать зоны, рассказывающие об инновационных технологиях, а также об истории города от первого лица жителей.

Всего Москва проведет более 500 мероприятий: мастер-классы, концерты, встречи с известными людьми и многое другое. Подробное расписание - на сайте. Там можно посмотреть фото и видео с мероприятий.

Выставка «Россия» продлится в Москве до 12 апреля 2024 года. На ней столица и регионы представляют свои достижения, историю и продукцию. Например, Волоколамский пчеловод Вадим Сотов представил продукцию из чистого воска.

Выставки Москва 2023
16 ноября 2023, 09:40
Москвичей предупредили о мокром снеге 16 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 16 ноября, в Москве пройдет мокрый снег, температура воздуха может опуститься до нуля градусов. Также местами образуется гололедица, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, днем максимальная температура воздуха составит 2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области температура также будет колебаться от –2 до 3 градусов. Ночью похолодает до –7. Ветер будет слабым - до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что за сутки 14 ноября в Москве выпало 20% месячной нормы осадков - от пяти (на ВДНХ) до 10 (в районе Тушино) миллиметров. Ночью в столице минимальная температура воздуха составила 1,6 градуса, а в городском округе Луховицы в Московской области было до –1,7 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
15 ноября 2023, 20:03
Готовить детей и молодежь. Школьникам расскажут, как создать традиционную семью
Pxhere
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Российских подростков решили готовить к взрослой жизни и созданию семь со школьной скамьи. В стране могут ввести семьеведение. О том, что дети будут изучать на этих уроках, «360» рассказала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Название предмета уже говорит о его предназначении. Речь идет о том, чтобы готовить наших детей и молодежь к созданию крепкой традиционной семьи. <…> Крепкая семья базируется на браке мужчины и женщины», - подчеркнула депутат.

Останина добавила, что важно изучать и семейное право, причем как российское, так и зарубежное. По словам депутата, это может пригодиться, например, при заключении брака с иностранцем.

«Чтобы понимать, если у тебя появятся дети, судьба их должна быть в твоих руках», - пояснила она.

Кроме того, по словам собеседницы «360», интересно знать, как женились 50 или 100 лет назад, какие были традиции, как свадьбы проводят в разных регионах России. Останина отметила, что предмет очень интересный.

Депутат также рассказала, что часто ей задают вопросы, будут ли детям рассказывать про домашнее насилие. По ее словам, такого предмета не будет.

«Насилие в любой форме неприемлемо. И не важно, где оно: на кухне, в ванной, на улице, в кафе или где-то еще. В любом случае, поднял руку на человека - это уже уголовно-наказуемое деяние. Дети должны знать, что любой поступок влечет за собой необратимое наказание», - заявила депутат.

На стыке разных предметов В 40 регионах России предмет семьеведение уже введен, причем в некоторых из них - в качестве обязательного. Например, в Самаре.

«На основании этого самарского опыта мы сейчас пытаемся Министерство просвещения все-таки убедить, что это должен быть самостоятельный предмет со своим учебником, со своими преподавателями», - объяснила Останина.

По ее мнению, педагогов для этого необходимо готовить, в частности ввести курс в педагогических вузах. Это комплексный предмет, сочетающий в себе и юриспруденцию, и психологию.

«Тут торопиться не следует. Мы почти два года этим занимаемся, пока добились согласия, что это самостоятельный предмет», - добавила она.

Новую дисциплину могут начать преподавать в 2024 году по единому учебнику. Курс поможет подросткам подготовиться к семейной жизни и рождению детей.

Дети Семья Школьники
15 ноября 2023, 17:52
Захарова заявила, что забытой сыном в Мексике россиянке помогли вернуться без шума и пафоса
РИА «Новости»
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Российской пенсионерке, которую родственники бросили в Мексике без денег и имущества, помогли «без шума и пафоса». На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она также назвала случившееся «расчеловечиванием».

«Нас часто критикуют за то, что, может быть, не так быстро, не так масштабно мы помогаем. Посмотрите, это все было сделано как абсолютная рутинная задача - без крика, без шума и без пафоса», - заметила дипломат.

Она добавила, что об истории узнали уже после того, как с ней удалось разобраться. Все было сделано «максимально оперативно, сердечно и по-человечески», указала Захарова. Нуждающиеся в помощи люди могут получить ее у представителей России за границей , указала она.

Мария Захарова сообщила, что в Мексике пенсионерке помог врач российского загранучреждения, билет ей купила российская диаспора, а в Москве женщину встретили. Сейчас россиянка остается на попечении столичного департамента труда и соцзащиты, потом ей помогут в Воронежской области.

Пенсионеры Мария Захарова МИД РФ

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