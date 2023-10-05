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По словам Мирошника, проблему вывоза украинских детей зафиксировал целый ряд европейских защитных структур.

«На территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тысяч украинских детей без надзора, которые были туда вывезены», - указал посол МИД.

Ранее американское издание предрекло Украине рекордное падение рождаемости. По информации газеты, ее уровень был самым низким среди европейских стран еще до начала боевых действий. За первое полугодие 2023 года на Украине на свет появилось почти на треть меньше детей, чем в 2021 году, сообщило издание.

Академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила, что страна может попасть в «спираль смерти». По ее мнению, на ситуацию повлиял тот факт, что многие украинки репродуктивного возраста уехали в другие государства.