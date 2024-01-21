Более 220 тысяч человек потребовали уволить проводницу, выбросившую кота Твикса

Автор петиции отметила, что видеокамеры зафиксировали, как проводница выкинула кота из поезда на стоянке в Кирове. На улице был сильный мороз. При этом на кота была оформлена багажная квитанция, он находился в вагоне, где разрешено провозить животных.

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», - сказано в обращении.

Ранее в РЖД сообщили о проведении служебного расследования из-за случившегося, а также принесли извинения пассажиру.

В Кирове кота Твикса искали пять тысяч человек , причем ночью и днем 20 января. Транспортная полиция также провела проверку.

Выброшенного проводницей кота нашли уже мертвым. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, он прошел восемь километров в поисках укрытия и еды. Она заявила, что проводницу нужно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными, а также предложила установить коту Твиксу памятник в Кирове.