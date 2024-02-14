14 февраля 2024, 15:08

Более 200 документов ученых изучили московские школьники в проекте Главархива

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Столичные школьники и учащиеся колледжей в проекте «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» просмотрели более 200 материалов, связанных со студентами и преподавателями Императорского Московского университета. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участники узнали историю города при помощи биографий известных людей. Кроме того, они попробовали себя в роли исследователей. Таким образом, ребята узнали исторические факты того времени и презентовали свои результаты друг другу и специалистам Главархива.

«Итогом каждого потока становится включение в реестр уникальных документов Москвы части материалов, с которыми работали школьники. Сейчас в эти документы вошли студенческие дела Александра Ферсмана, Георгия Габричевского, Николая Жуковского, Сергея Вавилова и Сергея Обручева. Всего за три потока школьники изучили более 700 документов российских ученых и деятелей культуры», - добавила вице-мэр.

В третьем потоке учащиеся посмотрели личные студенческие дела известных ученых. Так, ребята смогли почерпнуть информацию из документов родоначальника научной школы в агрономической химии Дмитрия Прянишникова, химика-органика Александра Несмеянова, физика-теоретика Игоря Тамма.

Кроме того, в руках молодежи побывали и личные дела одного из родоначальников современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина, создателя отечественной биологической океанологии Льва Зенкевича, физика-теоретика и философа Николая Умова.

Также для москвичей стал доступен сервис «Поиск по архивам». Им воспользовались более 20 миллионов раз.

Школы Ученые Школьники История Студенты Москва
14 февраля 2024, 15:37
Почти четверть месячной нормы снега выпадет в Москве в четверг и пятницу
РИА «Новости»
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В четверг и пятницу, 15–16 февраля, в Москве выпадет от семи до 12 миллиметров снега. Данный показатель составляет практически четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передало АГН «Москва».

В четверг и пятницу, 15–16 февраля, в Москве выпадет от семи до 12 миллиметров снега. Данный показатель составляет практически четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передало АГН «Москва».

По его словам, в четверг, 15 февраля, Москва попадет в периферию антициклона. Атмосферное давление будет на 12–15 миллиметров ртутного столба выше нормы. В результате воздух будет перенасыщен влагой. Кроме того, пройдет снег, а местами он будет сильный.

«За эти два дня, по оценкам, выпадет около 10 миллиметров осадков - от семи до 12 миллиметров - это 20–25% от месячной нормы. Необычность ситуации в том, что холодная погода и одновременно снег», - сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что из-за сложной барической ситуации в Москве сделать прогноз сложнее: антициклон с востока и циклон с запада противоборствуют. В итоге априорная вероятность прогноза падает из-за противостояния двух мощных погодных образований.

Ранее желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до 16 февраля.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
14 февраля 2024, 14:52
Деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве
РИА «Новости»
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В 2023 году сфера делового туризма в Москве продемонстрировала впечатляющий рост и стала одним из лидирующих направлений в отрасли. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года столицу посетили более двух миллионов деловых туристов, что на 10% превысило показатели за аналогичный период предыдущего года. В основном деловые поездки в столицу совершали россияне, но достаточно много гостей приезжало из Китая, Турции, Индии и Ирана.

Москва предлагает более 30 разнообразных площадок для проведения деловых мероприятий, которые способны вместить свыше 40 тысяч участников. Множество московских отелей, число которых достигает две тысячи, также имеют необходимые мощности для размещения прибывших в город.

Столица притягивает бизнес-сообщество не только своей инфраструктурой, но и множеством научно-исследовательских учреждений, лабораторий, высших учебных заведений. Именно здесь расположены головные офисы ведущих российских компаний и промышленные предприятия.

Особый вклад в рост делового туризма вносит насыщенная круглогодичная программа городских событий. Данные показали, что в 2023 году пиковые значения заполненности столичных гостиниц зафиксировали в период проведения Московского урбанистического форума.

Кроме того, власти столицы активно поддерживают туристический бизнес в целом. В числе инициатив - запуск портала RUSSPASS, предлагающего предпринимателям туротрасли различные инструменты - от календаря событий до калькулятора грантов и аналитики рынка.

Москва также провела более 80 бизнес-миссий с партнерами из дружественных стран. Их участниками стали порядка 1,5 тысячи столичных компаний.

Туризм Бизнес Москва
14 февраля 2024, 14:38
Новый торговый центр откроют на северо-востоке Москвы
Freepik
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Торговый центр в районе Ростокино на северо-востоке Москвы достроят во втором квартале этого года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Объект площадью 52,9 тысячи квадратных метров расположится в многофункциональном комплексе и займет три наземных и один подземный этаж. Открыть его планируется осенью», - отметил он.

Он подчеркнул, что в новом здании будут работать детские магазины, семейные рестораны, игровой и фитнес-центры, а также фудхолл с 40 гастроконцепциями.

На данном этапе специалисты отделывают торговую галерею, а монтаж 14 эскалаторов, двух траволаторов и девяти лифтов уже завершили. Кроме того, на заключительном этапе находятся работы и по фасадам.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что создание новых точек в столичных районах позволяет улучшить качество жизни москвичей: они могут работать недалеко от дома и пользоваться качественными услугами и сервисами.

Торговый центр входит в состав многофункционального комплекса BOTANICA на 1-й улице Леонова. В здании также будет 19-этажный офисный центр, который расположится над торговым центром. Для этого уже построили отдельно стоящее здание с нежилыми помещениями.

Кроме того, центр инноваций и импортозамещения построят в московском Алхимове.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
14 февраля 2024, 14:16
«Крутится рядом». Московский зоопарк показал панду Катюшу и ее маму на тренинге
РИА «Новости»
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Панда Катюша с удовольствием присоединилась к маме, когда та занималась серьезным делом — проходила тренинг. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах видно, как в какой-то момент Катюша прорывается между прутьями клетки прямо в объятия мамы. Маленькая панда крутится вокруг, но взрослая медведица деликатно отодвигает своего ребенка в сторону. Все это время сотрудники столичного зоопарка кормят Диндин разнообразными фруктами «Во время тренинга мамы, Катюша занимается своими делами, крутится рядом, Диндин не отвлекается на дочку. Разве что самую малость», - написала Акулова.

Несмотря на дисциплинированность Диндин, своего медвежонка она не обделяет заботой. Ранее Московский зоопарк показал кадры , где панды нежно обнимаются.

Панда Катюша с удовольствием присоединилась к маме, когда та занималась серьезным делом - проходила тренинг. Видео в своем Telegram-канале поделилась генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка

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