Более 200 документов ученых изучили московские школьники в проекте Главархива

По ее словам, участники узнали историю города при помощи биографий известных людей. Кроме того, они попробовали себя в роли исследователей. Таким образом, ребята узнали исторические факты того времени и презентовали свои результаты друг другу и специалистам Главархива.

«Итогом каждого потока становится включение в реестр уникальных документов Москвы части материалов, с которыми работали школьники. Сейчас в эти документы вошли студенческие дела Александра Ферсмана, Георгия Габричевского, Николая Жуковского, Сергея Вавилова и Сергея Обручева. Всего за три потока школьники изучили более 700 документов российских ученых и деятелей культуры», - добавила вице-мэр.

В третьем потоке учащиеся посмотрели личные студенческие дела известных ученых. Так, ребята смогли почерпнуть информацию из документов родоначальника научной школы в агрономической химии Дмитрия Прянишникова, химика-органика Александра Несмеянова, физика-теоретика Игоря Тамма.

Кроме того, в руках молодежи побывали и личные дела одного из родоначальников современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина, создателя отечественной биологической океанологии Льва Зенкевича, физика-теоретика и философа Николая Умова.

Также для москвичей стал доступен сервис «Поиск по архивам». Им воспользовались более 20 миллионов раз.