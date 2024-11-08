Более 20 тысяч нелегалов выдворят из России
В рамках операции «Нелегал-2024» из России выдворят около 20 тысяч иностранных граждан. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Главе государства доверяют 79,4% россиян, свое недоверие выразили 16,5% респондентов. Также его работу на посту президента одобрили 76,5% опрошенных.
Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,8% жителей России, не доверяют - 19,2%. Неодобрение работой кабмина высказали 10,7% респондентов, а одобрили 51,6% россиян.
Опрос прошел среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет с 28 октября по 3 ноября 2024 года методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров из полного списка абонентов, зарегистрированных на территории страны.
Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней - 11200 человек.
В октябре уровень доверия россиян Путину составил 77% , его деятельность одобрили 79%, отмечали «Известия».
«Работа средней школы № 2, а также детских садов „Ромашка“ и „Снежинка“ в поселке Усть-Камчатск прекращается в связи с выпадением вулканического пепла. Просим родителей забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования - детской школе искусств и спортивной школе отменены», - заявили в пресс-службе.
Учреждения образования в поселках Козыревск и Ключи работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменили турнир по волейболу на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района среди женских и мужских команд, назначенный на 9 ноября.
В августе Шивелуч выбросил пепел высотой до 2,5 километра , пепловый шлейф распространился на 60 километров.
«Завод китайской TPV Technology в Ленобласти прекратил производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов», - отметили авторы материала.
Речь идет о заводе в Шушарах, на котором собирали телевизоры Philips, Sony и Sharp. Их работу приостановили из-за опасений по вторичным санкциям со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза и проблем с оплатой компонентов через Китай.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что сейчас компания решает вопрос о распродаже остатков продукции и комплектующих.
Председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич предположил, что завод мог прекратить работу из-за пересмотра бизнес-стратегии.
На территории некоторых логистических центров уже появились АЗС, которыми могут воспользоваться водители компании. Это позволяет им не тратить время на дорогу до ближайшей заправки. Теперь в Wildberries и Russ рассматривают возможность открытия заправок для всех автомобилистов.
«Удобство расположения влияет положительным образом на сокращение сроков доставки товаров между объектами, следовательно, до конечного покупателя. На собственных заправках водителей ждут выгодные условия, что снизит расходы на логистику», - отметили в пресс-службе объединенной компании.
Для водителей уже запустили мобильное приложение WB Drive. Чтобы заправиться топливом, им необходимо отсканировать специальный QR-код. Оплатить топливо можно как помощью специальной карты компании, так и со смартфона.
Ранее Wildberries и Russ выявили злоупотребления на складах почти на 325 миллионов рублей.