Более 20 помещений передали советам ветеранов с начала года в Москве

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По его словам, суммарная площадь всех переданных помещений превысила 1,4 тысячи квадратных метров. Только в третьем квартале ветераны получили шесть объектов общей площадью 422,3 квадратного метра.

«По итогам девяти месяцев этого года управам районов в девяти округах столицы в оперативное управление передано 23 помещения для организации работы отделений советов ветеранов», - рассказал Гаман.

Наибольшее количество объектов выдали на юго-востоке столицы.

Глава департамента отметил, что московские советы ветеранов оказывают поддержку горожанам старшего поколения и стараются вовлечь их в активную общественную жизнь.

Ранее спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Щелкове.