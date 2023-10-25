Более 20 помещений передали советам ветеранов с начала года в Москве
С января по сентябрь 2023 года Москва передала советам ветеранов более 20 помещений в девяти административных округах столицы. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, суммарная площадь всех переданных помещений превысила 1,4 тысячи квадратных метров. Только в третьем квартале ветераны получили шесть объектов общей площадью 422,3 квадратного метра.
«По итогам девяти месяцев этого года управам районов в девяти округах столицы в оперативное управление передано 23 помещения для организации работы отделений советов ветеранов», - рассказал Гаман.
Наибольшее количество объектов выдали на юго-востоке столицы.
Глава департамента отметил, что московские советы ветеранов оказывают поддержку горожанам старшего поколения и стараются вовлечь их в активную общественную жизнь.
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