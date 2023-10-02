Более 2,5 тысячи человек записались в «Московское долголетие» онлайн

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По словам Шинкарук, электронные сервисы значительно упростили процесс получения льгот и пенсионных выплат, а также помогли москвичам сэкономить время.

На данный момент в рамках проекта открыли более 13 тысяч групп, охвативших 40 различных направлений в категориях спорт, образование и творчество. Чтобы облегчить выбор, в сервисе предусмотрели удобный поиск с использованием различных параметров.

Записаться на занятия проекта также можно в районных отделах долголетия и центрах государственных услуг.

Ранее сообщалось, что около восьми тысяч участников «Активного долголетия» посетят осенние экскурсии в Подмосковье.

В июне 2023 года на портале mos.ru запустили новый электронный сервис, который позволил более чем 2,5 тысячам человек дистанционно подать заявки и записаться в проект «Московское долголетие». Об этом сообщила Елена Шинкарук , председатель комитета государственных услуг.