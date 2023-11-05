Более 190 тысяч человек поучаствовали в мероприятиях выставки «Россия»

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В рамках выставки прошло множество эффектных выступлений, викторин и презентаций. Первым мероприятием стал масштабный флешмоб, во время которого посетители вместе с профессиональными хореографами одновременно станцевали на 10 площадках ВДНХ.

После этого рестораторы и повара в рамках гастрономического фестиваля предложили гостям продегустировать изысканные блюда, приготовленные по рецептам разных народов России.

Все 89 регионов страны торжественно открыли свои павильоны, посвященные достижениям. Ярким и необычным завершением первого дня выставки стало шоу «Портал в будущее». В концерте песни исполнили такие звезды как Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.

Масштабное шоу пройдет на выставке-форуме 5 ноября. VK организует бесплатный концерт, на котором выступят современные исполнители Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.