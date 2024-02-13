Более 180 проектов Москвы представили на платформе «Смартека»

Глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева подчеркнула, что Москва - лидер по числу размещенных на платформе гайдов: около 11% от общего числа представленных на портале региональных инициатив исходят от столицы.

По ее словам, наиболее востребованы в регионах проекты по развитию предпринимательства и образования.

«В числе самых известных кейсов Москвы - портал поставщиков, создание цифровой карьерной среды в университете, сборники „Алгоритмы для бизнеса“ и „Алгоритмы для самозанятых“ и другие», - уточнила она.

Специалисты разработали платформу «Смартека» для обмена лучшими практиками. Разные города могут показать свои успешные кейсы и воспользоваться разработками друг друга. Сейчас 43 столичных проекта нашли применение в 70 регионах страны.

Кроме того, Москва провела более 80 бизнес-миссий с партнерами из дружественных стран На платформе лучших региональных практик «Смартека» представили 181 проект Москвы. Около 20% из них направлены на развитие предпринимательства, 18% применяют в сфере здравоохранения, а еще 15% - в области социальной поддержки. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.