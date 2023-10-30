Более 170 ДТП произошло в Москве за неделю

Наиболее распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств.

Самым аварийным днем оказался вторник, когда произошло 36 дорожных происшествий. В воскресенье зарегистрировали меньше всего ДТП - 17.

За прошедшую неделю также выявили 458 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из них у 166 человек подтвердили нетрезвое состояние, а 263 человека отказались от прохождения освидетельствования. Из остановленных водителей 29 повторно сели за руль пьяными, несмотря на то, что их уже лишили права управления автомобилем.

Ранее сообщалось, что почти 390 детей пострадали в ДТП в Москве с начала года.