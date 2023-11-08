08 ноября 2023, 11:04

Более 160 экомероприятий пройдет в Москве в ноябре

Сайт мэра и правительства Москвы
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В ноябре в Москве состоится более 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них пройдут в различных экоцентрах, а еще 70 — на открытом воздухе. Об этом сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Участники этих мероприятий познакомятся с биоразнообразием Москвы и узнают, как можно внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Они смогут заняться дыхательной гимнастикой на свежем воздухе, насладиться джазовым концертом среди цветов, изучить экологический след и узнать о богатстве растительного и животного мира столицы.

Например, 10 ноября в 12:00 в экоцентре «Цветоводство» состоится квиз «Экологично», на котором участникам расскажут о полезных экопривычках и научат оценивать свой вклад в окружающую среду. А 12 ноября в 14:00 в экоцентре «Царская пасека» пройдет экскурсия, посвященная истории учреждения, жизни пчел и устройству ульев.

Ранее жителей Подмосковья пригласили на акцию по изготовлению новогодних игрушек из вторсырья.

В ноябре в Москве состоится более 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них пройдут в различных экоцентрах, а еще 70 - на открытом воздухе. Об этом сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Экология Москва 2023
08 ноября 2023, 12:11
Объем гарантийной поддержки предпринимателей Москвы вырос более чем на 56%
Freepik
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За минувшие 10 месяцев столичные предприниматели оформили более 2,8 тысячи договоров-поручительств на сумму свыше 26 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

По ее словам, благодаря этому предприниматели получили финансирование на более чем 56 миллиардов рублей. С начала года объем поддержки вырос более чем на 56% по сравнению с показателями прошлого года.

«Рост объема гарантийной поддержки достигнут благодаря внедрению экспресс-процедур и поточных поручительств. Это существенно сократило сроки рассмотрения заявок», - отметила Кострома.

Столица берет на себя роль поручителя малого и среднего бизнеса. Это позволяет учреждениям получить кредит, пояснила она.

Гарант сделки - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который сотрудничает более чем с 70 кредиторами. За его время работы он помог предпринимателям столицы получить более 320 миллиардов рублей.

Руководитель фонда Антон Купринов заявил, что фонд выдал приоритетным отраслям более трети договоров поручительства. Среди них - производство, инновации, строительство, транспорт и другие.

«84% кредитов предприниматели берут на пополнение оборотных средств, то есть на первоочередные задачи», - добавил Купринов.

Деньги Москва 2023
08 ноября 2023, 11:57
Лавров обвинил Запад в стремлении настроить россиян против действующей власти
РИА «Новости»
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Страны Запада пытались подорвать российскую экономику, настроить население против действующей власти и спровоцировать беспорядки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об этом на круглом столе послов по урегулированию украинского кризиса, сообщил ТАСС.

Против России, по его словам, «руками и телами» украинцев развязали гибридную войну. Особую роль в ней отвели более 17 тысячам односторонних санкций. Сергей Лавров заявил, что цели этих ограничений открыто озвучили - подорвать экономику, заставить руководство отказаться от самостоятельной линии во внешней политике, настроить население против власти.

Министр обвинил Запад во лжи. Он опроверг заявления, что рестрикции не нацелены на рядовых граждан России.

«Ровно этим они и занимаются. Повторю еще раз, задачу ставят перед собой - спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти. Такую политику Запад проводит в очень многих странах», - сказал он.

Жители Махачкалы 29 октября в поисках беженцев из Израиля заблокировали аэропорт. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядки спровоцировали администрируемые заграницей паблики. Президент России Владимир Путин сказал, что в подготовке погромов участвовали западные спецслужбы и украинцы.

Сергей Лавров Россия Беспорядки Запад Митинги МИД РФ
08 ноября 2023, 11:14
Полмиллиарда маршрутов построили пользователи «Метро Москвы» с момента запуска приложения
Сайт мэра и правительства Москвы
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Приложение «Метро Москвы» — простой и удобный помощник пассажиров. С момента запуска его скачали 10,3 миллиона раз и построили в нем 500 миллионов маршрутов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Приложение «Метро Москвы» - простой и удобный помощник пассажиров. С момента запуска его скачали 10,3 миллиона раз и построили в нем 500 миллионов маршрутов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры со льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты - покупать абонементы онлайн», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что пассажиры смогут теперь заморозить годовые проездные билеты на 14 дней. Кроме этого, мэр Москвы рассказал и о других преимуществах приложения. Например, в нем можно самостоятельно управлять «Тройкой», покупать проездные, выбирать вагон, а также направлять обращения с помощью чат-бота.

Кроме этого, на портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи смогут познакомиться с архитектурно-художественным многообразием линии, а также посмотреть достопримечательности у станций.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы
08 ноября 2023, 10:42
Эксперименты и практикумы проведут в «Зарядье» в честь Всемирного дня науки
Сайт мэра и правительства Москвы
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В эту субботу, 11 ноября, в парке «Зарядье» проведут тематическую программу ко Всемирному дню науки. Гостям покажут эксперименты, проведут для них практикумы и лекции. Мероприятия пройдут в центре «Заповедное посольство», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Специалисты приглашают всех в „Зарядье“, чтобы познакомить со своей работой и открытиями. Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Она включает лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии и геологии», - рассказал она.

Гостям расскажут о природе Арктики, об адронном коллайдере и агротехнологиях будущего.

Кроме этого, для посетителей проведут практикум «Как увидеть ДНК?» и мастер-классы по микроскопии, а также научат отличать горные породы от минералов.

Вход на мероприятия - свободный. Для участия в мастер-классах необходима предварительная регистрация.

Фестивали Москва 2023

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