Более 160 экомероприятий пройдет в Москве в ноябре

Участники этих мероприятий познакомятся с биоразнообразием Москвы и узнают, как можно внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Они смогут заняться дыхательной гимнастикой на свежем воздухе, насладиться джазовым концертом среди цветов, изучить экологический след и узнать о богатстве растительного и животного мира столицы.

Например, 10 ноября в 12:00 в экоцентре «Цветоводство» состоится квиз «Экологично», на котором участникам расскажут о полезных экопривычках и научат оценивать свой вклад в окружающую среду. А 12 ноября в 14:00 в экоцентре «Царская пасека» пройдет экскурсия, посвященная истории учреждения, жизни пчел и устройству ульев.

Ранее жителей Подмосковья пригласили на акцию по изготовлению новогодних игрушек из вторсырья.

В ноябре в Москве состоится более 160 эколого-просветительских мероприятий. Более 90 из них пройдут в различных экоцентрах, а еще 70 - на открытом воздухе. Об этом сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.