18 января 2024, 19:55

Более 150 тысяч московских водителей не пропустили пешеходов в 2023 году

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Сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 154 тысяч нарушений, когда водители не пропускали пешеходов, в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, предупреждения и пресечения нарушений правил перехода проезжей части является одним из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным пресс-службы, пешеходы совершили более 121 тысячи нарушений правил дорожного движения В ведомстве обратились к водителям, напомнив правила дорожного движения: приближаясь к пешеходному переходу, необходимо сбавить скорость и уступить дорогу пешеходам, если она находятся у перехода. Пешеходов также попросили быть аккуратными.

Правила ГИБДД Дороги Водители Москва
18 января 2024, 19:39
«Московские сезоны» продолжат проводить тренировки на катках до конца зимы
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На площадках проекта «Московские сезоны» будут работать 15 бесплатных катков до конца зимы. Горожане могут посещать занятия на коньках, которые действуют в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Каждое воскресенье, с 12:00 до 15:30, проводят тренировки, на которые можно предварительно записаться. Максимально мастер-класс могут посетить 30 человек.

Встречи доступны не только для взрослых, но и для детей и подростков от 10 до 14 лет. Их проводят с 12:00 до 13:00. Для юных москвичей и их родителей есть семейные тренировки с 13:15 до 14:15, а с 14:30 до 15:30 обучают только взрослых.

Катки находятся по следующим адресам: площадь Революции; Профсоюзная улица, владение 41; сквер у станции метро «Некрасовка»; Ключевая улица, владение 22; улица Перерва, владение 52; Матвеевская улица, владение 2 и многим другим.

Проект «Мой спортивный район» регулярно готовит бесплатные круглогодичные тренировки для уроженцев столицы. Занятия проходят на свежем воздухе несколько раз в неделю, а курируют их эксперты Москомспорта. Проект удобен для москвичей, так как мероприятия есть во всех районах.

Стало известно, что упорство и хорошая физическая форма помогли фигуристам из Раменского стать чемпионами.

Спортсмены Москва
18 января 2024, 18:57
Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе
РИА «Новости»
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Фигурантам дела несчастного случая в московском коллекторе продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В четверг, 18 января, Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Никите Дубасу и Александру Киму, которых обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Мера пресечения продлена до 21 апреля 2024 года», - отметили в суде.

По данным следствия, 20 августа 2023 года обвиняемые организовали экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался сильный ливень, в результате чего коллектор затопило. Все участники погибли, среди них были несовершеннолетние.

Суд Аресты Коллекторы Москва
18 января 2024, 18:51
Главархив Москвы начнет принимать воспоминания горожан о праздниках
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Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика — Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Главархив Москвы и центры московского долголетия открывают новый этап проекта «Линия жизни» в честь трехлетия клуба. Тематика - Год семьи. Теперь участники смогут сдавать на хранение в архив столицы материалы о праздниках в их семьях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что за время работы клуба к нему присодинились более 500 участников. Многие сдали свои произведения на хранение. Работники учреждения провели встречи для мемуаристов.

По словам заммэра, в Год семьи решили создать много историй о важных датах и праздниках, которые расскажут горожане старшего возраста. Кроме того, специалисты Главархива подготовят мастер-классы для участников клуба, а по результатам выпустят общий сборник по работам москвичей.

«В нем отразим истории из жизни обычных семей, которые точно так же невероятно важно сохранять, как и официальную историю столицы», - рассказала Ракова.

Первые лекции состоятся в феврале в центрах Московского долголетия. В течение года года жителям столицы предложат подготовить воспоминания о важных праздниках: Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе и других.

Также можно будет поделиться памятными моментами и фотографиями о летнем отдыхе в пионерских лагерях, путешествиях по России и работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Праздники Семья Москва
18 января 2024, 17:24
Снежный буран накрыл Москву
РИА «Новости»
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Снежный буран накрыл Москву, а вечером погодные условия ухудшатся еще сильнее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

В столице действует «желтый» уровень погодной опасности. На дорогах может образоваться гололед, а ветер усилится до 21 метра в секунду. Ожидается, что к утру выпадет до 12 сантиметров снега.

Ранее москвичам порекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды. Сильный ветер и снег будут идти до завтрашнего дня.

«Москву накрывает снежный буран! Видимость во Внуково резко ухудшилась до одного километра», - отметил он.

Он также подчеркнул, что порывы ветра достигают 14 метров в секунду, а метель не останавливается. К тому же вечером погода станет только хуже. В результате таких неблагоприятных условий, по словам метеоролога, возникнет транспортный коллапс, поэтому он посоветовал пересесть на метро.

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