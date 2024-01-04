Более 150 тысяч человек посетили выставку «Россия» 3 января

Выставка продолжила работу после двухдневного перерыва, во время которого специалисты обновляли стенды. В первый день работы в 2024 году посетителям представили новогоднюю программу.

В пресс-службе уточнили, что 31 декабря экспозицию посетили более 120 тысяч человек из разных регионов России. Всего за первые два месяца работы на площадке побывало почти четыре миллиона человек.

Открывшаяся в ноябре 2023 года выставка будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 российских регионов, 20 компаний и организаций.

Здесь же работает новогодний базар, фермерская ярмарка, а также открыт павильон для просмотра фильмов. На стенде Московской области для гостей провели мастер-класс по созданию новогодних украшений.