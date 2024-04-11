Более 14 тысяч школьников приняли участие в фестивале «Живая сцена»

«Фестиваль „Живая сцена“ растет, в нем приняли участие свыше 14 тысяч школьников, которые играют на разных школьных театральных подмостках. В 2024 году в нашем содружестве школьных театров серьезно прибыло, их стало больше», - сказал он.

Молев отметил, что в настоящее время на разных площадках проходят 30 финальных показов.

«Это очень важно, что ребята не просто готовы показать свое искусство, они готовы вместе со своими руководителями его перенести на большую серьезную сцену. Это очень такой интересный вызов. И на эти показы я всех приглашаю. Это всегда очень интересно, это здорово, это огромная работа», - добавил заместитель руководителя департамента.

По его словам, ребята воплощают свои театральные замыслы по разным направлениям.

«Что касается музыкально-художественного решения, это и классический театр, и театр по редким произведениям литературы. Это такой полет творческой фантазии, за которым очень интересно наблюдать», - добавил Молев.

С 15 по 28 апреля пройдут финальные показы спектаклей.