Более 133 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации

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«К переселению по программе реновации приступили 133,2 тысячи человек. Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы для получения жилья», - подчеркнул он.

Гаман добавил, что больше всего москвичей заключили договоры на юго-востоке столицы - 20,6 тысячи человек, на востоке и севере - 14,6 тысячи и 14,3 тысячи горожан соответственно.

Жителям столицы предлагают квартиры с отделкой. Первые этажи новостроек отдали под магазины, кафе и другие коммерческие нужды. Территорию благоустроили и озеленили.

Ранее третью новостройку по реновации передали под заселение в Лефортове. Во дворе многоэтажки оборудовали детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, подготовили газоны и цветники.

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