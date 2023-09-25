Более 133 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации
В Москве под заселение передали 247 современных новостроек. К переезду приступили свыше 133 тысяч горожан. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«К переселению по программе реновации приступили 133,2 тысячи человек. Большая часть из них уже стала правообладателями квартир в новостройках, остальные оформляют необходимые документы для получения жилья», - подчеркнул он.
Гаман добавил, что больше всего москвичей заключили договоры на юго-востоке столицы - 20,6 тысячи человек, на востоке и севере - 14,6 тысячи и 14,3 тысячи горожан соответственно.
Жителям столицы предлагают квартиры с отделкой. Первые этажи новостроек отдали под магазины, кафе и другие коммерческие нужды. Территорию благоустроили и озеленили.
Ранее третью новостройку по реновации передали под заселение в Лефортове. Во дворе многоэтажки оборудовали детскую и спортивную площадки, зону для отдыха, подготовили газоны и цветники.
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